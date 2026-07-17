தமிழ்நாட்டில் ‘ஜனநாயகன்’ முன்பதிவு எப்போது? - திருப்பூர் சுப்ரமணியம் கொடுத்த அப்டேட்
கேரளம் மாநிலத்தில் ஜனநாயகன் படத்திற்கான முன்பதிவு நாளை (ஜூலை 18) மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கும் என திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 17, 2026 at 3:16 PM IST
சென்னை: ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு குறித்து திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்தில் விஜய்யுடன் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படம், உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 950 திரையரங்குகளில் இப்படம் திரையிடப்படுகிறது. இப்படத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் என்ற டைட்டில் கார்டை பார்க்க ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
மேலும் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு குறித்தும், டிக்கெட் முன்பதிவு குறித்தும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் தொலைபேசி வாயிலாக பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் பேசுகையில், ”முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 23-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். மேலும், இது அவரது கடைசி திரைப்படம் என்ற எதிர்பார்ப்பும், அரசியலில் களமிறங்கிய பின் வெளியாகும் படம் என்பதால் ரசிகர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது” என்றார்.
ஜனநாயகன் முன்பதிவு குறித்து பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 19) அன்று ’ஜனநாயகன்’ திரைப்பட டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலமான, அதிக அளவில் விஜய் ரசிகர்கள் இருக்கக்கூடிய கேரளத்தில் நாளை (ஜூலை 18) மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
அதேபோல கர்நாடகாவின் தலைநகரமான பெங்களூருவில் டிக்கெட் விற்பனை தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள பிற பகுதிகளில் கேரளத்தைப் போலவே, நாளை மாலையில் இருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி ஜனநாயகன் பட முன்பதிவு துவங்கிய சில மணி நேரத்திலேயே வெற்றி தீரும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பாக யூகிக்கப்படுகிறது” என தெரிவித்துள்ளார்
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் விலை
ஜனநாயகன் படத்தின் டிக்கெட் கட்டணத்தை பொறுத்தவரை சாதாரண டிக்கெட் விலை அதிகாரப்பூர்வமாக ரூ.250 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் அரசுக்குக் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
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இருப்பினும், இது விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதாலும், முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின் வெளியாகும் படம் என்பதால், முதல் நாள் மற்றும் முதல் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட் விலை கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இருப்பினும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் திரைப்படம் என்பதால் படத்தின் டிக்கெட் கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை செய்யபடாத வண்ணம் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.