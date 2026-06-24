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பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட 'ஜனநாயகன்' பட தொகுப்பாளர்; சங்கத்தில் மீண்டும் இணைத்து கொண்ட நிர்வாகிகள்

திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் அவர் ஒருவரை மட்டும் குற்றம் சாட்டிவிட முடியாது. ஆகையால், அவரை மீண்டும் சங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வது என்கிற முடிவினை படத்தொகுப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ளது.

படத்து தொகுப்பாளர்கள் சங்க குழு
படத்து தொகுப்பாளர்கள் சங்க குழு (ETV Bharat Via KVN Productions)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: பகிரங்க மன்னிப்பை கேட்டதை அடுத்து ஜனநாயகன் படத்தின் படதொகுப்பாளர் பிரதீப் ஈ ராகவ்-வை மீண்டும் சங்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டதாக படத்தொகுப்பாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக அந்த படத்தின் தொகுப்பாளர் பிரதீப் ஈ ராகவ்-வை பட தொகுப்பாளர்கள் சங்கத்தில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கி சங்க நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.

இந்த நிலையில் பிரதீப் ஈ ராகவ் பகிரங்கமாக மன்னிப்பைக் கேட்டதை அடுத்து அவரே மீண்டும் சங்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டதாக படத்தொகுப்பாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஈ டிவி பாரத்-க்கு எடிட்டர் சங்கத் தலைவர் கோபி பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.

அவர் கூறியதாவது, "ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ஈ ராகவ் பகிரங்கமாக சங்கத்திடம் மன்னிப்பு கேட்டதால் செயற்குழு ஒன்றாக கூடி இனி வரக் கூடிய காலகட்டத்தில் அவர் திரைப்படங்களில் பணியாற்றலாம் என தெரிவித்திருக்கிறோம்.

ஜனநாயகன் பட பேனர்
ஜனநாயகன் பட பேனர் (ETV Bharat Via KVN Productions)

அவர் சங்கத்தின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் கடைப்பிடிப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார். கடந்த காலங்களில் அவர் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டானது, உறுப்பினர்கள் அல்லாத நபர்களை தனது உதவியாளராக வைத்தது தொடர்பாக இருந்தது. ஆகையால், தற்போது தன்னுடைய உதவியாளர்கள் அனைவரையும் சங்கத்து உறுப்பினராக அவர் இணைத்துள்ளார்.

அத்துடன், திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் அவர் ஒருவரை மட்டும் குற்றம் சாட்டிவிட முடியாது. ஆகையால், அவரை மீண்டும் சங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வது என்கிற முடிவினை படத்தொகுப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.

படம் கசிந்த விபரம் மற்றும் கைதான நபர்களின் எண்ணிக்கை

தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்-யின் கடைசி திரைப்படமாக ‘ஜனநாயகன்’ அறியப்படுகிறது. ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகிய இந்த படத்தை கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த திரைப்படம் 2026 பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு திரைக்கு வரவிருந்த நிலையில், தணிக்கை சான்று கிடைக்காததால் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

படத்து தொகுப்பாளர்கள் சங்க குழு
படத்து தொகுப்பாளர்கள் சங்க குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலிலேயே இணையத்தில் முழுப் படமும் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் உதவி எடிட்டராக பணியாற்றியவர் உட்பட மொத்தம் 15 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், தற்போது திரைப்படத்தை வெளியிடும் முயற்சியில் படக் குழு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது.

இந்த சூழலிலேயே படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ஈ ராகவ்-வை மீண்டும் சங்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டதாக படத்தொகுப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

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ஜனநாயகன் எடிட்டர் மன்னிப்பு
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