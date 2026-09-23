'ஜெயிலர் 2' 2-வது சிங்கிளின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியானது- ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15- ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 10:42 PM IST
சென்னை: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிளின் "ஒன் சன் ஒன் மூன்" என்ற ப்ரோமோ வீடியோவை படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இதனை ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் படத்தைத் தயாரிக்க, நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி இருக்கிறார். இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு, மிர்ணா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு தோற்றத்திலும் நடித்துள்ளனர். வித்யா பாலன், 'காந்தா' என்ற கதாபாத்திரத்திலும், எஸ்.ஜே.சூர்யா, 'போதி' என்ற கதாபாத்திரத்திலும், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, 'திலீப்' என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர் .
அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்க, விஜய் கார்த்திக் கண்ணன் ஒளிப்பதிவைச் செய்துள்ளார். 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15- ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
‘அல பொலேலோ’ பாடல்
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் முதல் பாடலாக ‘அல பொலேலோ’ (Ala Bolelo) வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பாடலுக்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துப் பாடியுள்ளார். பாடல் வரிகளை அருண்ராஜா காமராஜ் எழுதியுள்ளார். சுமார் 4 நிமிடங்கள் நீளமுள்ள இந்தப் பாடல் கடந்த ஆகஸ்ட் 21- ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்ப்பைப் பெற்றது.
Wakeup Rajination! ⭐ #Jailer2 Second Single #OneSunOneMoon releasing from September 25 🔥 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @soupersubu @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) September 23, 2026
ரஜினிகாந்துடன் நடிகை ஷம்னா காசிம் மற்றும் ராஜேஷ் மாதவன் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். அதிலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு கேரள ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் பாடலில் மலையாளத் தொனியிலான வரிகள் மற்றும் இசை அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.
'Wakeup Rajination' பாடல்
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'Wakeup Rajination' பாடல் வரும் செப்.25- ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிளின் ப்ரோமோ வீடியோ இன்று (செப்.23) வெளிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, "ஒன் சன் ஒன் மூன்" என்ற ப்ரோமோ வீடியோவை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த வீடியோவில், 'Wakeup Rajination' பாடலைப் பெறுவதற்காக இயக்குநர் நெல்சன், அனிருத்தின் ஸ்டூடியோவிற்கு செல்கிறார். அங்கு அமைதியான உலகத்தரம் வாய்ந்த ரஜினிக்கு ஏற்ற பாடல் ஒன்று வேண்டுமென அனிருத்திடம் கேட்கிறார். அதற்கு அனிருத்தும், இயக்குநரைத் திருப்திப்படுத்தும் விதத்தில் பாடல் ஒன்றை கொடுக்கிறார்.
இதனை அப்படியே வழக்கம்போல் நெல்சன் பாணியில் நக்கல் நையாண்டியுடன் காணொளியாக எடுத்துள்ளனர். அதிலும் கடைசியாக, ஜெயிலர் என்றாலே அந்த ஹுக்கும் சத்தம் தானே என இயக்குநர் நெல்சன், அனிருத்திடம் இடம் கேள்வி எழுப்ப, அதற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக ஹுக்கும் இசையையே மென்மையாக இசைக்கவிட்டிருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் அனிருத்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோவை ரஜினி ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.