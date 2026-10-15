மதுரையில் 22 திரையரங்குகளில் வெளியான 'ஜெயிலர் 2' - பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் பெயர் பொறித்த டி-ஷர்ட்டுகளை அணிந்தும், கைதி வேடமணிந்தும் திரையரங்குகளுக்கு வந்த ரசிகர்கள் ஆடிப்பாடி உற்சாகத்தில் திளைத்தனர்.
Published : October 15, 2026 at 2:05 PM IST
மதுரை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று (வியாழக்கிழமை) வெளியானதை முன்னிட்டு, மதுரையில் ரஜினி ரசிகர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், மேளதாளங்கள் முழங்கவும் உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜெயிலர் 2'. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் வெளியானதை தொடர்ந்து, மதுரையில் உள்ள 22 திரையரங்குகளிலும் முதல் நாள் முதல் காட்சியை காண ஏராளமான ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் குவிந்தனர்.
தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்ட ரஜினி ரசிகர் மன்றம் சார்பில் அரசரடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ரசிகர்கள் நாசிக் டோல் (மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் நாசிக் பகுதியின் பாரம்பரியமிக்க மேள வாத்தியமாகும்) இசைக்கு நடனமாடியும், பட்டாசுகள் மற்றும் சரவெடிகளை வெடித்தும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
மேலும், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் பெயர் பொறித்த டி-ஷர்ட்டுகளை அணிந்தும், கைதி வேடமணிந்தும் திரையரங்குகளுக்கு வந்த ரசிகர்கள் ஆடிப்பாடி உற்சாகத்தில் திளைத்தனர். அத்துடன், திரைப்பட பேனர்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்தும், கேக் வெட்டியும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் அவர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ரஜினிகாந்தின் திரைப்படங்கள் வெளியாகும்போதெல்லாம் மதுரையில் ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், 40 ஆண்டுகளைக் கடந்தும் ரஜினிகாந்த் மீதான தங்களது ஆதரவையும், அபிமானத்தையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக ரசிகர்கள் திரையரங்குகளில் திரண்டு கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதனால், மதுரையின் பல்வேறு திரையரங்குகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் திருவிழாவாக இருந்தது.