பட்டிதொட்டி எங்கும் வைரலாகும் ‘ஜெயிலர் 2’ பழக்கடை மூர்த்தி; ‘மொத ராத்திரி’ நித்திஷ் - தமிழ் சினிமாவை கலக்கும் காமெடி கதாபாத்திரங்கள்
கவுண்டமணிக்கு பிறகு மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞராக தான் நமோ நாராயணாவை பார்க்கிறேன் என ஜெயிலர் 2 பட விளம்பர நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 11:39 AM IST
-By ஐயப்பமூர்த்தி
சமீபத்தில் தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை கலைஞர்களுக்கு பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் குமுறி கொண்டிருந்தனர். இந்நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான ‘மொத ராத்திரி’ படத்தில் நடித்த அப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி மற்றும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடித்த நமோ நாராயணா ஆகியோர் தங்களின் இயல்பான நகைச்சுவை திறன்களை ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக்கி வருகின்றனர்.
மொத ராத்திரி திரைப்படத்தில், அப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி நடித்த நித்திஷ் கதாபாத்திரம் இன்று வரை ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசப்படுகிறது. அதேபோல் தான் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் பழக்கடை மூர்த்தி கதாபாத்திரம். ரஜினியின் திரை பிரதிபலிப்பை தாண்டி, இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நமோ நாராயணா ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார்.
‘மொத ராத்திரி’ நித்திஷ்
இதற்கு முன்னதாக வெளியான மொத ராத்திரி படத்தில், நித்திஷ் கதாபாத்திரம் கதையின் முக்கிய அங்கமாக அமைந்தது. திருமணம் நடைபெறவுள்ள காதலி முத்துசெல்வியை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்ல நித்திஷ் முயற்சிப்பதும், அதனால் ஏற்படும் குழப்பங்களும் இப்படத்தில் நகைச்சுவையாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இளம் தலைமுறையினரின் காதல், பொறுப்புணர்வு மற்றும் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் பக்குவம் ஆகியவற்றை இந்தக் கதாபாத்திரம் வழியாக இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி எடுத்துரைத்துள்ளார்.
நித்திஷ் செயல்பாடுகள் சமூக வலைதளங்களில், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, காதல் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதுமானதல்ல, எதிர்காலம் குறித்த பொறுப்பும் அவசியம் என்பதை மிகவும் சீரியஸாக இல்லாமல், நகைச்சுவையான காட்சியமைப்பின் மூலம் ரசிக்க வைத்தார்.
இதில் வெகுளியான கதாபாத்திரத்தில், எதார்த்தமான நடிப்பை வழங்கி ரசிகர்களின் மனதில் நித்திஷாக இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி இடம்பிடித்தார்.
யார் இந்த ராஜா கருப்பசாமி?
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜா கருப்பசாமி, கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பதிவாளராக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கினார். அதன்பின் இயக்குநர் ஆகும் கனவில் சினிமாவில் நுழைந்தவர், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ’Anbu Unfold’ என்ற தமிழ் டிவி சீரியல் ஒன்றை இயக்கினார்.
தொடர்ந்து, பல்வேறு தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் தன்னுடைய கதையை கூறியுள்ளார். கடைசியாக ’மைத்ரி மூவிஸ்’ நிறுவனம் மூலம் மொத ராத்திரி பட வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பட்டிதொட்டி எங்கும் வைரலாகும் பழக்கடை மூர்த்தி
ஒருபுறம் நித்திஷ் கதாபாத்திரம் மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ திரையரங்குகளில் வெளியானது. பொதுவாக, ரஜினிகாந்த் படத்தில் அவருக்கே உரித்தான பாணியில் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஆனால், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு இணையான பெயரை நடிகர் நமோ நாராயணா பெற்றுள்ளார். இப்படத்தில், ‘பழக்கடை மூர்த்தி’ கதாபாத்திரத்தில் திரையரங்கில் ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்துள்ளார்.
மேலும், தனது தனித்துவமான நகைச்சுவை மற்றும் உடல்மொழியால் மூர்த்தி கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, மலையாள நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடுவுடன் அவர் இடம்பெறும் செஸ் விளையாடும் காட்சிகள், இணையத்தில் மீம்ஸ்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. ‘சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அடுத்து எங்கள் மூர்த்தி அண்ணன் தான்’ என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இணையத்தில் தற்போதைய ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் 'மூர்த்தி அண்ணன் கேங்' (Moorthi Annan Gang) என்கிற வாசகமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி ரசிகர்கள் ஒருபடி மேலே சென்று, மூர்த்தி கதாபாத்திரத்தை மையமாக வைத்து தனித் திரைப்படம் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமாரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
யார் இந்த நமோ நாராயணா?
இயக்குநரும் நடிகருமான சசிகுமாரின் நண்பரான நமோ நாராயணா, வெளிநாட்டில் ஐ.டி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். விடுமுறை நாளில் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்த இவர், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு நடிகர் சசிகுமாரின் ‘நாடோடிகள்’ திரைப்படத்தில் காமெடி நடிகராக அறிமுகமானார்.
நாடோடிகள் படப்பிடிப்பில் சசிகுமாருக்கு சிரிக்கத் தெரியவில்லை என்கிற சூழல் உருவான போது, நமோ நாராயணா தான் அதற்காக அவருக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளார். தற்போது, அதுவே சசிகுமாரின் சிரிப்பாக மாறிப்போனது. இதனை பல மேடைகளில் சசிக்குமார் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதனை தொடர்ந்து நடிகர் நமோ நாராயணா, சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான ஈசன், போராளி, குட்டிப்புலி, நிமிர்ந்து நில் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நமோ நாராயணா நடித்துள்ளார். கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான ’கொம்பன்’ திரைப்படம் இவரது திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான படமாக அமைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து ரஜினி முருகன், மருது, அப்பா, கொடி, ஆண்டவன் கட்டளை, தொண்டன், விசுவாசம், கனா உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள நமோ நாராயணா, வில்லன் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களிலும் கவனம் பெற்றுள்ளார். அந்த வகையில், தற்போது ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அவரது திரை வாழ்வில் திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது.
ரஜினிகாந்திடம் பாராட்டை பெற்ற மூர்த்தி அண்ணன்
‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடிகர் நமோ நாராயணாவின் நடிப்பு குறித்து ரஜினிகாந்த் அத்திரைப்பட விழாவில் பேசுகையில், “சில நடிகர்களுடன் நடிக்கும் போது எனது சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியாது. கவுண்டமணிக்கு பிறகு மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞராக தான் நமோ நாராயணாவை பார்க்கிறேன்.
மேலும் யோகி பாபுவிற்கு, நமோ நாராயணா பார்க்கும் போது சற்று கடுப்பாக இருக்கும். ஏனெனில் தான் வாங்க வேண்டிய பெயரை இந்த படத்தில் இவர் வாங்கி விட்டாரே” என்று நகைச்சுவையாக கூறினார். மேலும், “ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான பிறகு, நமோ நாராயணா மற்ற படங்களில் நடிப்பதில் பிஸியாகி விடுவார்” என புகழ்ந்து பேசினார்.
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தமிழ் சினிமாவில் கடைசியாக சந்தானம், சூரி போன்றோர் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்களாக வலம் வந்தனர். ஆனால், அவர்கள் தற்போது ஹீரோ கதாபாத்திரம் ஏற்று நடிப்பதால், அந்த இடத்தில் ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டிருந்தது.
இந்த சூழலில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் பழக்கடை மூர்த்தியாக நமோ நாராயணனும், ‘மொத ராத்திரி’ படத்தில் நித்திஷாக இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமியும் பட்டிதொட்டி எங்கும் சென்று சேர்ந்துள்ளனர். இவர்களின் கதையுடன் கலந்த நகைச்சுவைப் பயணம் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.