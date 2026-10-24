40 வருடங்களுக்கு பிறகு... ரசிகர்களுடன் 'ஜெயிலர் 2' படம் பார்த்த ரஜினிகாந்த்
திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இதுவரை 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: கடந்த 40 வருடங்களில் முதல்முறையாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து பார்த்து மகிழ்ந்தார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சராமூடு, மோகன்லால், சிவராஜ் குமார் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
'ஜெயிலர் 2' படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடத்தப்படாத நிலையில், பட வெளியீட்டிற்கு முன்பாக ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு சற்று குறைவாக இருந்தது. ஆனால் படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கியவுடன் டிக்கெட்டுகள் சரசரவென விற்று தீர்ந்தது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'ஜெயிலர் 2' படம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, சமீபத்தில் வெளியான ரஜினி படங்களை விட இந்த படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த் நடித்து கடைசியாக வெளியான கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், இந்த திரைப்படம் ரஜினியின் கம்பேக் என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வசூலை வாரி குவித்து வருகிறது. இதுவரை 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், 1000 கோடி ரூபாய் வசூல் என்ற மைல்கல்லை விரைவில் அடையும் என படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
ரசிகர்களுடன் ’ஜெயிலர் 2’ பார்த்த ரஜினிகாந்த்
இதனிடையே ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் அளிக்கும் வகையில், ரஜினிகாந்த் நேற்று திரையரங்கிற்கு சென்று ஜெயிலர் 2 படம் பார்த்துள்ளார். சென்னை பீனிக்ஸ் மாலில் உள்ள ஜாஸ் திரையரங்கில் தனது பேரன் லிங்கா, இசையமைப்பாளர் அனிருத், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் ஆகியோருடன் சென்று படம் பார்த்துள்ளார். இதில் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ரஜினிகாந்த் கடந்த 40 வருடங்களில் முதல் முறையாக திரையரங்கிற்கு சென்று ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்துள்ளார்.
For the first time in 40 years, Superstar Rajinikanth joins fans to witness #Jailer2 on the big screen!😎🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss @IMAX— Sun Pictures (@sunpictures) October 24, 2026
பொதுவாக தனது படங்கள் வெளியீட்டின் போது இமயமலை செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ள ரஜினிகாந்த், இந்த முறை ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்து சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளார். ரஜினிகாந்தை நேரில் ஒரு முறையாவது பார்க்க மாட்டோமா? என ஏங்கும் ரசிகர்கள் அவரை திரையரங்கில் பார்த்ததும் ஆர்ப்பரித்தனர். ஒருசிலர் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
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ரஜினிகாந்த் திரையரங்கிற்கு சென்று 'ஜெயிலர் 2' பார்க்கும் வீடியோவை படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.