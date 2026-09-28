ETV Bharat / entertainment

'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை ஆல்ப வெளியிட்டு தேதி அறிவிப்பு

கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஜெயிலர்' திரைப்படம், உலக அளவில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூபாய் 650 கோடியைக் குவித்து அசத்தியிருந்தது.

'ஜெயிலர் 2' போஸ்டர்
'ஜெயிலர் 2' போஸ்டர் (X/@sunpictures)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை ஆல்பம் வரும் செப்டம்பர் 30- ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜெயிலர் 2'. இந்த திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், வித்யா பாலன், யோகி பாபு, மிர்ணா, ரித்விக் உள்ளிட்டோர் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். குறிப்பாக, ஹிருத்திக் ரோஷன், மோகன்லால், சிவ ராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, விநாயகன் உள்ளிட்டோர் பிரபலங்களும் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளனர்.

முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற பெயரில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ள ரஜினிகாந்தின் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், வரும் அக்டோபர் 15- ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்களில் வெளியாகும் என்று படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ‘அல்ல போலேலோ’, 'ஒன்சன் ஒன்மூன்' ஆகிய இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

இந்த நிலையில், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இசை ஆல்பம் வரும் செப்.30- ஆம் தேதி வெளியாகும் என படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இன்று (செப்.28) அறிவித்துள்ளது. அத்துடன், 22 செகண்ட் அடங்கிய காணொளியையும் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

சுமார் ரூபாய் 350 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம், வசூலில் சாதனை படைக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஜெயிலர்' திரைப்படம், உலக அளவில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூபாய் 650 கோடி வசூலையும், இந்திய அளவில் ரூபாய் 408 கோடி வசூலையும் குவித்து அசத்தியிருந்தது.

இதையும் படிங்க: ரயிலில் விழிப்புணர்வு பயணம்: போடியில் இருந்து டெல்லி கிளம்பிய மாற்றுத்திறனாளிகள்

TAGGED:

இசை ஆல்ப வெளியிட்டு தேதி அறிவிப்பு
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம்
நடிகர் ரஜினிகாந்த்
JAILER 2 MOVIE
JAILER 2 MOVIE MUSIC ALBUM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.