ஜெயிலர் 2: மோகன்லால் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்? ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜிஷாத் ஷம்சுதீன் அதிருப்தி
ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதற்கு நடிகர்கள் மோகன்லால் மற்றும் சிவராஜ்குமார் ஆகியோரது கேமியோ ஒரு காரணமாகவும் அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 16, 2026 at 11:01 AM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ படத்தில் மோகன்லால் நடித்த முக்கியமான காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அப்படத்தின் ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜிஷாத் ஷம்சுதீன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
மோகன்லால் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது குறித்து ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜிஷாத் ஷம்சுதீன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜெயிலர் 2 படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு ஒரு முக்கியமன விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். டிரெய்லரில் மோகன்லால் வரும் காட்சிகள் வெறும் 2 நொடிகள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்த போதும் கூட, நாங்கள் படமாக்கிய காட்சிகள் அடிப்படையில், எங்கள் உழைப்பின் மீது நம்பிக்கை இருந்தது.
ஆனால், படம் நேற்று வெளியான போது, மோகன்லால் சார் மூன்று வெவ்வேறு தோற்றங்களில் நடித்த காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருந்தது. திரைப்படத்துறையில் எனக்கு இருக்கும்படி அனுபவத்தின்படி மோகன்லால் சார் போன்ற ஒரு சூப்பர்ஸ்டாரின் காட்சிகள் நீக்குவது என்பது தேவையற்ற ஒன்று.
நமது சூப்பர் ஸ்டாரின் பங்களிப்பு இவ்வளவு தூரம் குறைக்கப்படுவதை பார்த்த பிறகு, அடுத்த பாகம் என்று உருவாக்கப்பட்டால், அதில் நான் பணியாற்றப் போவதில்லை. என் மீது நம்பிக்கை வைத்த அனைவரிடமும் நான் வருத்தம் தெரிவித்து கொள்கிறேன். சலுகைகள், லாபம், கோடி பணம் அல்லது நட்சத்திர அந்தஸ்து ஆகியவற்றின் பக்கம் நான் நிற்க மாட்டேன்.
நான் என்றும் ரசிகர்களுக்காகவும், கலை நேசிப்பவரக்ளுக்காகவும், மோகன்லால் சாருக்காக மட்டுமே நிற்கிறேன். என் பயணத்தில் துணையாக இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் முதல் பாகம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியானது அதில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்திருந்தனர். அந்த கேமியோவை படக்குழு சர்ப்ரைஸாக வைத்திருந்த நிலையில், ரசிகர்களுக்கு படம் வெளியான போது, இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
அந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதற்கு இவர்கள் கேமியோ ஒரு காரணமாகவும் அமைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து ஜெயிலர் படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோரது கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர்.
இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரெய்லர் வெளியான போது, அதில் மோகன்லால் இடம்பெற்ற காட்சிகள் சில நொடிகளே வந்தது. இந்நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் மோகன்லால் நடித்த முக்கிய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அப்படத்தின் ஆடை வடிவமைப்பாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.