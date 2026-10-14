'ஜெய்லர் 2' ரிலீஸ் - அன்பின் அடையாளமாக பிரம்மாண்டபேனர் வைத்து வரவேற்கும் சென்னை ரஜினி ரசிகர்கள்
ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் தங்களையும் ஒரு பகுதியாகக் கருதும் ரசிகர்களின் அன்பும் விசுவாசமும் 'ஜெய்லர் 2' வெளியீட்டிலும் மீண்டும் வெளிப்படுகிறது.
Published : October 14, 2026 at 8:39 PM IST
-BY ஐயப்பமூர்த்தி
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'ஜெய்லர் 2' திரைப்படம் நாளை வெளியாக உள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் அவருடைய ரசிகர்கள் பிரம்மாண்ட பேனர்கள், கட்அவுட்கள் வைத்து படத்தை வரவேற்க தயாராகி வருகின்றனர்.
'ஜெய்லர் 2' படம் வெளியாக இருக்கும் திரையரங்குகளுக்கு முன்பாக ரசிகர் மன்றங்கள் சார்பில் பிரம்மாண்ட பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு, பல்வேறு கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பல ஆண்டுகளைக் கடந்தும் ரஜினிகாந்தின் படம் வெளியாகும் ஒவ்வொரு முறையும் ரசிகர்கள் வெளிப்படுத்தும் உற்சாகம் குறையாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது.
ரசிகனின் அரசியல் கணக்கு
இன்றைய காலகட்டத்தில் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், சூர்யா, ஜெயம் ரவி உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் ரசிகர்கள் தங்களுக்கென ரசிகர் மன்றங்களை அமைத்துச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நடிகர்களில் சிலர், எதிர்காலத்தில் அரசியலுக்கு வரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புடனும் அரசியல் கனவுகளுடனும் அவர்களின் ரசிகர்கள், ரசிகர் மன்றப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. மதுரையில் களைகட்டிய 'ஜெயிலர் 2' கொண்டாட்டம்- ரஜினிகாந்த்தின் உருவப்படத்திற்கு பாலபிஷேகம் செய்து ரசிகர்கள் உற்சாகம்
ரஜினிகாந்தின் நிலைப்பாடு
ரஜினிகாந்தைப் பொறுத்தவரை, அவரது அரசியல் பயணம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் பல ஆண்டுகளாக ரசிகர்களிடையே நிலவி வந்த நிலையில், அரசியலில் ஈடுபடப்போவதில்லை என்ற தனது முடிவை அவர் தெளிவுபடுத்தி விட்டார். இருப்பினும், ரஜினி ரசிகர்களின் அன்பும் ஆதரவும் குறைந்துவிடவில்லை என்பதற்கு 'ஜெய்லர் 2' பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு அவர்கள் மேற்கொண்டு வரும் ஏற்பாடுகளே சாட்சியாக உள்ளன.
இதுகுறித்து ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் விருகை பொதுச்செயலாளர் ரமேஷ் கோவிந்தராஜ், 'ஈடிவி பாரத்' தமிழ் ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி மூலம் அளித்த பேட்டியில், "அரசியலில் ரஜினிகாந்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பைத் தாண்டி, திரையில் தங்கள் தலைவரைப் பார்ப்பதே தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்ற மனநிலையில் பல ரசிகர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களின் தனித்துவம் என்பது திரைப்பட வெளியீட்டின்போது பேனர் வைப்பது, கட் அவுட் அமைப்பது, பாலாபிஷேகம் செய்வது போன்ற கொண்டாட்டங்களுடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. பல இடங்களில், ரசிகர் மன்றங்கள் சார்பில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு வழங்குதல், மாணவர்களுக்கு உதவுதல், ரத்ததான முகாம்கள் நடத்துதல், மருத்துவ உதவிகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட சமூக நலப் பணிளையும் செய்து வருகிறார்கள்.
ஒரு நடிகரின் மீதான அன்பு என்பது அவரது திரைப்படங்களைப் பார்ப்பதோடு மட்டும் முடிந்துவிடாமல், அவர் சொல்லும் நல்ல கருத்துகளை வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிப்பதிலும் வெளிப்பட வேண்டும்.
தொடக்க காலத்தில் அவர் அரசியலுக்கு வருகிறார் என்கிற பேச்சு அடிபடும்போது, நான் உட்பட பலரும் அரசியலுக்குள் எங்களால் முடிந்த நல்லவற்றை செய்ய முடியும் என நினைத்தோம். பலரும் தங்கள் சொத்துக்களை மக்களுக்காக செலவு செய்தார்கள். ஆனால், அவர் அரசியல் முடிவில் இருந்து பின்வாங்கியது எங்களுக்கு ஏமாற்றம் அளித்தது.
இருந்தபோதிலும் எங்களுக்கு பிடித்த நடிகராகவே ரஜினிகாந்தை பார்க்கிறோம். இந்த வயதில் ஒருவர் கதாநாயகனாக நடிப்பது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அவர் இதற்கு முன்பு நடித்த கூலி, வேட்டையன் போன்ற படங்கள் சரியாக ஓடவில்லை என ஒரு தரப்பினர் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள். எங்களுக்கு அவை பிடித்த படங்களே.
தற்பொழுது வெளிவரும் 'ஜெய்லர் 2' திரைப்படமும் மாபெரும் வெற்றி திரைப்படமாக அமையும் என்பதில் எங்களுக்கு சந்தேகமில்லை. ஒரு சிறந்த நடிகருக்கு அவரது ரசிகர்கள் வெளிப்படுத்தும் அன்பின் அடையாளமே இந்த பிரம்மாண்ட பேனரும் கட் அவுட்களும்" என்று தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. 76 வயதிலும் கதாநாயகன் - ரஜினிகாந்த் வெற்றியின் ரகசியம் என்ன?
நடிகருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் இடையிலான உறவு
ஒரு நடிகருக்கும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் இடையிலான உறவு என்பது அரசியல் கணக்குகளையும் பதவி எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி நீடிக்க முடியும் என்பதற்கு ரஜினி ரசிகர்களின் நீண்டகால ஆதரவு ஓர் உதாரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
'ஜெய்லர் 2' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு வைக்கப்படும் பிரம்மாண்டமான பேனர்களும், திரையரங்குகளில் ஒலிக்கவிருக்கும் ரசிகர்களின் ஆரவாரமும், பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் பற்றை மீண்டும் வெளிப்படுத்த உள்ளன. காலங்கள் மாறலாம், புதிய நடிகர்கள் வரலாம், ரசிகர்களின் கொண்டாட்ட முறைகள் மாறலாம்.
இருப்பினும், ரஜினிகாந்தின் திரைப்படத்தைத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடும் அவருடைய ரசிகர்களின் உற்சாகம் மட்டும் தொடர்ந்து பேசுபொருளாக இருந்து வருகிறது. அரசியல் கனவுகளை கடந்து, ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் தங்களையும் ஒரு பகுதியாகக் கருதும் ரசிகர்களின் அன்பும் விசுவாசமும் 'ஜெய்லர் 2' வெளியீட்டிலும் மீண்டும் வெளிப்பட்டுள்ளது.