மதுரையில் களைகட்டிய 'ஜெயிலர் 2' கொண்டாட்டம்- ரஜினிகாந்த்தின் உருவப்படத்திற்கு பாலபிஷேகம் செய்து ரசிகர்கள் உற்சாகம்
வட இந்தியாவில் மட்டும் 1,000- க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 7:16 PM IST
மதுரை: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வெளியாவதையொட்டி, மதுரை திரையரங்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் உருவப்படத்திற்கு அவரது ரசிகர்கள் பாலபிஷேகம் செய்து கொண்டாடினர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையில், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், ரித்விக், சுஜித் சங்கர், மோகன் லால், சிவராஜ்குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன், விஜய் சேதுபதி, பூர்ணா, வசந்த் ரவி, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்ட திரைப் பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜெயிலர் 2'. இந்த திரைப்படம் நாளை (அக்.15) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ள நிலையில் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மதுரையில் ரஜினி ரசிகர்கள் மன்றம் சார்பில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்பட கொண்டாட்டம் களைகட்டியுள்ளது. மதுரை அரசரடி பகுதியில் அமைந்துள்ள சோலைமலை திரையரங்கம் முன்பு ரஜினி ரசிகர்கள் மன்றத்தின் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் இடம்பெற்றுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் உருவப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் பாலபிஷேகம் செய்து உற்சாகமடைந்தனர்.
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படக் கொண்டாட்டங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மதுரை மாவட்ட ரஜினி ரசிகர் மன்ற துணைச் செயலாளர் அழகர், "மதுரையில் சுமார் 20 திரையரங்குகளில் நாளை 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கிறோம். நான்கு தலைமுறைகளைக் கடந்து ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் தலைவரின் திரைப்படத்தை வரவேற்கும் வகையில், கொண்டாட்டத்தை இன்றே தொடங்கிவிட்டோம். நாளை பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க உற்சாகமாகக் கொண்டாடத் தயாராகி வருகிறோம்" என்றார்.
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் நாளை (அக்.15) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்தியாவில் மட்டுமே சுமார் 2,000- க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் வெளியாகவுள்ளது. வட இந்தியாவில் மட்டும் 1,000- க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலமான கேரளம் மாநிலத்தில் 756 திரைகளில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது.
தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்கள், ரஜினி ரசிகர்கள், மன்றத்தினர், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தைக் கொண்டாட ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.