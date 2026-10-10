’ஜெயிலர் 2’ டிக்கெட் முன்பதிவில் வசூல் வேட்டை - தமிழ்நாட்டின் நிலவரம் என்ன? திருப்பூர் சுப்ரமணியம் தகவல்
’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், ரஜினிகாந்தின் முந்தைய திரைப்பட வசூல் சாதனையை நிச்சயம் முறியடிக்கும் என திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 10, 2026 at 5:00 PM IST
-BY ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
ஏற்கெனவே இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. முதல் பாகத்தில் முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் அதிரடி காட்டிய ரஜினிகாந்த், இரண்டாம் பாகத்திலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராஃப், மிதுன் சக்ரவர்த்தி, வித்யா பாலன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் இன்று முன்பதிவு துவங்கி உள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் முன்கூட்டியே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் ஜெயிலர் 2 படத்திற்கான முன்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை ரூ.10 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்து வருகிறது. ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான கூலி திரைப்படம் முன்பதிவில் ரூ.8 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. தற்போது வெளிநாட்டில் ஜெயிலர் 2 ரூ.10 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அந்த சாதனை முறியடித்துள்ளது.
இந்நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் தமிழ்நாடு முன்பதிவு நிலவரம் குறித்து திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியன் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பிரத்யேகமாக பேசியுள்ளார். அப்போது, “ஜெயிலர் 2 திரைப்படமானது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் முன்பதிவு துவங்கியது முதல் தற்போது வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் முதல் காட்சி ஹவுஸ்புல் ஆகிவிட்டது. தற்போது நண்பகல் காட்சிக்கான முன்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
ரஜினிகாந்தின் கடந்த திரைப்படமான ’கூலி’ எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இருந்த போதிலும் இந்தப் படத்தினுடைய டிரெய்லர், பாடல்கள் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி இந்த படம் என்பதால் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தில் இருக்கிறது.
தற்போது உள்ள சூழலில், பொதுமக்கள் சினிமாவை காட்டிலும், அரசியல் நிகழ்வுகளைப் பார்ப்பதற்கு ஆவலாக இருக்கின்றனர் என தகவலை பரப்பி வருகின்றனர். இருப்பினும் அது உண்மைக்கு மாறானது. இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நாள் கூட திரையரங்குகள் ’ஹவுஸ்ஃபுல்’ காட்சிகளாக ஓடியது. இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், விஜய் சேதுபதியின் ’பத்தா’ திரைப்படம் வெளியான போது பெரிதாக கூட்டம் எதுவும் இல்லை.
இருப்பினும் ’பத்தா’ திரைப்படம் குறித்த வாய்மொழி தகவல்களால் காட்சிகள் அதிகரிக்கப்பட்டு, வெற்றி பெற்றது. அதேபோல இன்றைய காலகட்டத்தில் படம் நன்றாக இருந்தால் போதும், அரசியல் நிகழ்வுகள் எதுவும் ரசிகர்களின் மனநிலையை மாற்றாது. நிச்சயமாக திரையரங்கம் வந்து படத்தை பார்ப்பார்கள். அந்த வகையில் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், ரஜினிகாந்தின் முந்தைய திரைப்பட வசூல் சாதனையை நிச்சயம் முறியடிக்கும்” என கூறினார்.