தமிழ் படங்களுக்கு ஆங்கில பெயர்கள் எதற்கு? காரணங்களை அடுக்கும் ஜாம்பவான்கள்
கடந்த காலங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால், கேளிக்கை வரி சலுகை அளிக்கப்பட்டது. அதே சூழல்தான் இன்றளவும் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து விரிவாக அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.
Published : July 5, 2026 at 10:10 PM IST
By- ஐயப்பமூர்த்தி
"இந்த படம் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. ஆனால், இந்த படத்தின் பெயர் எனக்குப் பிடிக்கவில்லை" பகிரங்கமாக மேடையில் போட்டு உடைத்தார் பாடலாசிரியர் வைரமுத்து.
இந்த சம்பவம் நடந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு. பிரேக்பாஸ்ட் திரைப்பட விழாவில் வைரமுத்து இவ்வாறு பேசினார். படத்தின் தலைப்பு பற்றி அந்த விழாவில் அவர் மேலும் பேசும்போது, "படத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைத்தால் அகில உலகமும் ஓடுவிடும் என்று உங்களுக்கு யார் சொன்னது? அப்படியானால் ஆங்கில படங்கள் அனைத்தும் ஓடியிருக்க வேண்டுமே?
தமிழில் பெயர் வைத்தால் ஓடாது என்று யார் சொன்னது? ’ரோஜா’ தமிழில் வைத்த பெயர், நன்றாகத்தானே ஓடியது. ’பாகுபலி’ தெலுங்கில் வைத்த தலைப்பு, அதுவும் நன்றாகத்தானே ஓடியது. இதை நான் குறையாக சொல்லவில்லை. என் ஆதங்கத்தை சொல்கிறேன்.
ஒரு படத்திற்கு நீங்கள் ஒரு பெயரை வைத்துள்ளீர்கள் என்றால், ஒரு கோடி பேர் அதை உச்சரிக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். தமிழில் எடுக்கும் படத்திற்கு தமிழில் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று தனக்கே உரிய கம்பீரக் குரலில் கோரிக்கை விடுத்தார் வைரமுத்து.
அவருடைய பேச்சு தமிழ் உணர்வு கொண்டவர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும் தொடர்ந்து வரும் படங்களின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில்தான் உள்ளன.
ஒரு திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்கு முதலில் ஈர்ப்பது அந்த படத்தின் பெயர். இயல், இசை, நாடகம் என முத்தமிழின் மூன்றாவது தமிழான நாடகத்தின் ஒரு நீட்சியாக திரைப்படம் உள்ளது. தொடக்க காலத்தில் தமிழ் படங்களுக்கு தூய தமிழிலேயே பெயர் வைத்தனர். ஆறிலிருந்து அறுபது வரை, ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும், இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது. பூ ஒன்று புயலானது என்று நீளமான பெயர்களோடு படங்கள் வந்தன.
ஆனால், தற்போது தமிழ் சினிமாவில் வெளியாகும் பெரும்பாலான படங்களுக்கு ஆங்கில தலைப்புகள் வைக்கப்படுகின்றன. ஜெயிலர், மாஸ்டர், லியோ, கோட், மார்க் ஆண்டனி, குட் பேட் அக்லி, லவ் டுடே, டிராகன், டியூட், லெவன், டி.டி. ரிட்டன்ஸ், கேம் சேஞ்சர் போன்ற ஹிட் படங்களை உதாரணமாக கூறலாம். சமீபத்திய வெளியீடுகளான பிரேக்பாஸ்ட், டார்க் போன்று இதன் பட்டியல் மிக நீளமானது. வரும் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் "லவ்வோ லவ்" படமும் அந்த பட்டியலில் இணைகிறது.
கடந்த காலங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால், கேளிக்கை வரி சலுகை திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு கிடைத்தது. அதே சூழல்தான் இன்றளவும் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
மற்ற மாநிலத்தவர்களுக்கும் புரிய வேண்டும்
இதுகுறித்து நேற்று வெளியான "டார்க்" படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரும், படத்தின் கதையை எழுதியவருமான டாடா திரைப்பட புகழ் இயக்குனர் கணேஷ் கே பாபு, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழ் உணர்வு, அதனைப் பேணி காப்பது போன்ற எண்ணங்கள், எல்லோரையும் போல எங்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆனால், திரைப்படம் என்பது ஒருவர் முடிவெடுக்கும் விஷயம் கிடையாது. பலரின் கூட்டு முயற்சியாக உள்ளது.
நான் மட்டுமே முடிவு செய்யும்பட்சத்தில் இந்த படத்திற்கு இருள் என பெயர் வைத்திருக்கலாம். அல்லது அதை பொருள்படுத்தும் வேறு ஒரு பெயரையும் தலைப்பாக வைத்திருக்கலாம். இருப்பினும் நிகழ்காலத்தில் அது முடியாது. நாம் அனைவரும் பேசும்போது பல ஆங்கில வார்த்தைகளை பேசுகிறோம். தூய தமிழில் பேசுவேன் என்று சொல்வதே இன்று நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாதது. இது தவிர இன்றைக்கு பான் இந்தியா(Pan-India) திரைப்படமாக, திரைப்படத்தின் அளவுகோல் மாறி உள்ளது. எனவே, மற்ற மாநில மக்களுக்கும் எளிதில் புரியும் வகையில் தலைப்பு வைக்கப்படுகிறது. அதேபோல ஓடிடி-யில் படத்தை வாங்குவதற்காகவே தலைப்பினை யோசித்து வைக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
நஷ்டத்தை தவிர்க்க ஒரு வழி
தமிழ் தலைப்பு தொடர்பாக, "பீட்சா" பட தயாரிப்பாளரும், கேங்ஸ் ஆப் மெட்ராஸ் படத்தின் இயக்குநருமான சி.வி.குமார், நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழ் சினிமாவில் இளம் இயக்குநர்கள் அதிகம் வருகிறார்கள். அதேபோல இன்றைக்கு ஜென்சி இளைஞர்கள்தான் திரையரங்கம் சென்று படம் பார்க்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு பிடித்த மாதிரியான தலைப்பு ஆங்கிலத்தில்தான் கிடைக்கிறது. மேலும் திரைப்படத்தை வணிகமாக்கும்போது சொல்வதற்கு இலகுவாக ஆங்கிலத்தில் பெயர் அமைகிறது. சமூக வலைதள பக்கங்களில் தொடர்ந்து விளம்பரங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சூழலில் ஆங்கிலத்தில் பெயர் இருந்தால் சுலபமாக அமைந்து விடும்.
இதில் மொழிபற்றை நான் வளர்க்க வேண்டுமெனில், பெரிய பட்ஜெட் படமான "கருப்பு" படம் நான்கு மொழிகளில் ஒரே பெயரில் வெளியானது. நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இருப்பினும் சிறிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு தமிழில் தான் பெயர் வைப்போம் என்கிற சவாலான முடிவை எடுப்பது சாத்தியமற்ற ஒன்றாக உள்ளது.
கடந்த 2006-இல் திமுக ஆட்சியின்போது, தமிழில் பெயர் வைக்கும் படங்களுக்கு கேளிக்கை வரி விலக்கு சலுகை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு அப்போது சொல்லப்பட்ட காரணம், தமிழ் மொழியை வளர்ப்பது எனக் கூறப்பட்டது.
2006க்கு முன்பு வரி விலக்கு இல்லையா என்றால் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. ஒரு படம் சமூகத்துக்கு தேவையான கருத்துடன் வரும்போது அதன் மீதான வரி விலக்கப்படும். தமிழ் மொழியில் பெயர் வைக்க வேண்டும் என அன்றைய திமுக அரசு அறிவுறுத்தியதாலேயே நடிகர் ரஜினிகாந்தின் "ரோபோ" படத்தின் பெயர் "எந்திரன்" என்று மாற்றப்பட்டு வெளியானது.
அதன் பிறகு 2011-இல் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது, இந்த சலுகைக்கான விதிகள் பல விதங்களில் மாற்றப்பட்டன. படத்தின் தலைப்பு மட்டும் தமிழில் இருந்தால் போதாது. சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட படமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
பெரிய ஹீரோக்களுக்கு கோடிகளில் சம்பளம் கொடுப்பவர்கள் வரிச்சலுகை கேட்பது சரியில்லை. படம் யூ சான்றிதழ் பெற வேண்டும்; தேவைக்கு அதிகமாக பிற மொழியைப் படத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது; வன்முறை, ஆபாச காட்சிகள் இருக்கக் கூடாது போன்ற நிபந்தனைகள் முன்வைக்கப்பட்டனழ இந்த சூழலில் ஜி.எஸ்.டி வரி உடன் சேர்த்து கேளிக்கை வரியும் செலுத்த வேண்டிய நிலை வந்த போது திரையுலகமே அதிர்ந்தது.
2017-இல் மத்திய அரசின் 28 சதவீத ஜி.எஸ்.டி வரியும், 30 சதவீத உள்ளாட்சி கேளிக்கை வரியும் விதிக்கப்பட்டது. இதனால் திரைத்துறை பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாகும் எனக் கூறி புதுப்படங்களின் வெளியீட்டை நிறுத்தி வைத்து, திரைத்துறையினர் தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
பிறகு கேளிக்கை வரி 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டு, மறுபடி பேச்சு வார்த்தை நடத்தி 8 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது. இப்போதும் கேளிக்கை வரிச்சலுகை என்பது சினிமா சார்ந்த நபர்களுக்கு கட்டும் வரியில் இருந்து விலக்கு கிடைக்கும் வழிதான் என பலரால் சொல்லப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் படத்திற்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு லாப நஷ்டத்தை தாண்டி வணிகத்தில் பின்னடைவை சந்திப்பதற்கு இதுவும் காரணமாக அமைந்து விடும். அந்த வகையில் என்னை பொருத்தவரை ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைப்பது சிறந்தது" என்று தெரிவித்தார்.
ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைத்தாலும் ஓடுகிறது
இதுகுறித்து, ஜூலை 10ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் லவ்வோ லவ் (love oh love) திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் தனஞ்ஜெயன், ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், " இந்த படத்தைப் பொருத்தவரை இதுவரை தமிழ்த்திரையில் வராத கதையை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். முதலில் படத்தின் தலைப்பை "ஆண் இனம்" என்று வைத்திருந்தோம். இருப்பினும் பல்வேறு மொழிகளுக்கு படத்தைக் கொண்டு செல்லும்போது தலைப்பு குறித்து பெரிதாக விளக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். அதனை தவிர்க்கும் எண்ணத்தோடுதான் தலைப்பை "லவ்வோ லவ்" என்று வைத்திருக்கிறோம்.
சமீப காலமாக வந்திருக்கும் பல படங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைத்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. லவ் டுடே, வித் லவ் போன்ற படங்கள் அதற்கு சிறந்த உதாரணங்களாகும். தொடர்ச்சியாக பல தமிழ் திரைப்படத்தின் தலைப்பு ஆங்கிலத்தில் வருகிறது. இது ஏற்புடையது" என்று தெரிவித்தார்.