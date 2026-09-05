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"கொடியை கொடுங்கள், கோட்டையை பிடிப்போம்" - அரசியலில் களம் காண போகிறாரா நடிகர் ரவி மோகன்?

வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி நடிகர் ரவி மோகன் பிறந்தநாள் கொண்டாட உள்ள நிலையில், சென்னை மேடவாக்கத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

நலத்திட்ட உதவி மேடையில் பேசிய நடிகர் ரவி மோகன்
நலத்திட்ட உதவி மேடையில் பேசிய நடிகர் ரவி மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 9:36 PM IST

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-By ஐயப்ப மூர்த்தி

சென்னை: நடிகர் ரவி மோகனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வில் ரசிகர் ஒருவர் "கொடியை கொடுங்கள், கோட்டையை பிடிப்போம்" என பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மூத்த திரைப்படத் தொகுப்பாளர் மோகனின் இரண்டாவது மகன் ரவி மோகன். ஜெயம் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகிய இவர், கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரை உலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்து வருகிறார். அவரின் நடிப்பில் வெளியாகிய எம் குமரன் சன் ஆப் மகாலட்சுமி, உனக்கும் எனக்கும், சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம், பேராண்மை, தனி ஒருவன், கோமாளி, பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய திரைப்படங்கள் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவை.‎

ரவி மோகனின் இல்லற வாழ்க்கை

நடிகர் ரவி மோகன், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் சுஜாதா விஜயகுமாரின் மகளான ஆர்த்தியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். ஆனால் மனகசப்பு காரணமாக கணவன், மனைவி இருவரும் தற்போது பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

நடிகர்களின் அரசியல் வருகை

உச்ச நடிகராக வலம் வந்த விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்து, தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறார். இவரைத் தொடர்ந்து இன்னும் சில முன்னணி நடிகர்களும் அரசியலில் அடியெடுத்து வைக்கும் விதமாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கின்றனர். அண்மையில் நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள், அவர்களது மன்றத்திற்கென தனிக்கொடியை அறிமுகப்படுத்தினர்.

தொடர்ந்து, நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி ஒருவர், "சூர்யா அரசியல் களம் காண்பார்" என பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். ஆனால், மறுநாளே நடிகர் சூர்யா தரப்பில் இதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல், நடிகர்கள் சிம்பு மற்றும் ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோரும் அரசியல் களம் காண இருப்பதாக உறுதியற்ற தகவல்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன.

அரசியலில் குதிக்கப் போகிறாரா நடிகர் ரவி மோகன்?

‎இந்த சூழலில், ‎‎வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி தனது 45-வது பிறந்தநாளை நடிகர் ரவி மோகன் கொண்டாட உள்ள நிலையில், பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அகில இந்திய ரவி மோகன் நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை மேடவாக்கத்தில் நடைபெற்றது.

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‎இந் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகி ஒருவர் மேடையில் பேசும்போது, "கொடியை கொடுங்கள், உங்கள் ரசிகர்கள் கோட்டையை பிடிப்போம்" என பேசினார். அப்போது அரங்கில் சிறிது நேரம் பரபரப்பானது. அருகில் அமர்ந்திருந்த நடிகர் ரவி மோகன் உடனடியாக எழுந்து சென்று, சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய நிர்வாகி உடன் கை குலுக்கினார்.

அந்த நிர்வாகி பேசியதை ரவி மோகன் ஆமோதிக்கும் வகையில் செயல்படுவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

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