நான் சினிமாவுக்குள் நுழைய காரணம் டிக் டாக், இன்ஸ்டாகிராம் தான்! - ‘லுங்கி பாய்ஸ்’ புகழ் ராஜ் பிரியன் பேட்டி
‘சீன்’ திரைப்பட படப்படிப்பு மிகவும் ஜாலியாக இருந்ததால், எனக்கு நடிப்பதில் சிரமமோ, பதற்றமோ ஏற்படவில்லை. புதிய பட வாய்ப்புகள் குறித்து விரைவில் தெரிவிப்பேன் என ராஜ் பிரியன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 10, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: தான் சினிமாவுக்குள் நுழைய டிக் டாக், இன்ஸ்டாகிராம் தான் காரணம் என ‘சீன்’ திரைப்படத்தில் காவல் துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ‘லுங்கி பாய்ஸ்’ புகழ் ராஜ் பிரியன் தெரிவித்தார்,
மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில், சூர்யா நடிப்பில் உருவான ‘சீன்’ திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகி மக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்தத் திரைப்படத்தில் காவல் துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாக உள்ள ‘லுங்கி பாய்ஸ்’ (Lungi Boys) புகழ் ராஜ் பிரியன் நடித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ‘ஆத்தி யார்ரா இவ’ பாடலையும் இவர் எழுதியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள திரையரங்கிலும் ‘சீன்’ திரைப்படம் வெளியாகி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், ‘லுங்கி பாய்ஸ்’ புகழ் ராஜ் பிரியன் அங்கு சென்று ரசிகர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, படம் குறித்தும் தனது நடிப்பு குறித்தும் ரசிகர்களிடம் கேட்டறிந்தார். ரசிகர்கள் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராஜ் பிரியன், “திரையரங்கிற்கு வந்த போது ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர். இது எனக்கு மூன்றாவது படம். சூர்யா படத்தில் நடித்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு இயக்குநர் ஜித்து மாதவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன்.
என்னுடைய முகத்தைப் பார்த்து காவல் துறை அதிகாரி கதாபாத்திரம் கொடுத்தார். எனக்கு இந்தக் கதாபாத்திரம் பொருத்தமாக இருந்ததாக பலரும் கூறுகின்றனர். திரைப்படம் நல்ல வசூல் செய்து வருவதாகவும் கூறுகின்றனர். எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ‘சீன்’ திரைப்படக் குழுவினர் மிகவும் ஜாலியாக இருந்ததால், எனக்கு நடிப்பதில் சிரமமோ, பதற்றமோ ஏற்படவில்லை. புதிய பட வாய்ப்புகள் குறித்து விரைவில் தெரிவிப்பேன்” என்றார்.
சூர்யா படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “எனக்கு இந்த வாய்ப்பு எதிர்பாராமல் கிடைத்தது தான். சினிமாவுக்கு வருவேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அதற்குக் காரணம் டிக் டாக், இன்ஸ்டாகிராம், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் தான். அதன் பிறகு எனது ரசிகர்கள். நீங்கள் செய்த வேலை தான் என்னை இங்கு தூக்கி உட்கார வைத்திருக்கிறது. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி” என்று தெரிவித்தார்.