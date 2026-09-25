"இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ஒரு தலைவன் தான்"- 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் 2-வது பாடல் வெளியானது
'ஜெயிலர் 2' திரைப்படப் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள "இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ஒரு தலைவன் தான்" என்ற வரிகள் ரஜினி ரசிகர்களை உற்சாகமடையச் செய்துள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'One Sun One Moon' பாடலைத் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 10- ஆம் தேதி நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்திற்கு உலகம் முழுவதும் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து, நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைப்பில் 'சன் பிக்சர்ஸ்' நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மிர்ணா, யோகி பாபு, ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட திரைப் பட்டாளங்கள் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ் குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஆயுதப்பூஜையை முன்னிட்டு, 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வரும் அக்.15- ஆம் தேதி வெளியாகும் என சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் தொடர்பான அப்டேட்டுகளை படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 21- ஆம் தேதி அன்று இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'Ala Bolelo' பாடல் வெளியானது. சுமார் 4 நிமிடங்கள் நீளம் கொண்ட இந்த பாடலை ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாடி வந்தனர். ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான இப்பாடலில் கேரள ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் பாடலில் மலையாளத் தொனியிலான வரிகள் மற்றும் இசை அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, செப்.23- ஆம் தேதி அன்று 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் 'One Sun One Moon Wakeup Rajination' பாடலின் பிஜிஎம் அடங்கிய ப்ரோமோ வீடியோ வெளியானது. அந்த வீடியோவில், "அனிருத்திடம் பாட்டு இருக்கா?, இல்லையா? என்று நெல்சன் திலீப்குமார் கேட்க, "நெல்சு இருக்கு இருக்கு ஒரு செம்ம மாசான அடியை இறக்கிற்கேன் பாருங்க" என்று அனிருத் கூறினார். அதற்கு நெல்சனோ, "அடியே வேண்டாம், அதை சொல்லிட்டு போலாம்னு தான் வந்தன். அடிச்ச அடிலாம் போதும், இப்ப சைலன்டா சத்தமே இல்லாத ஒரு மாஸ்" வேண்டும் என்றார்.
இந்த நிலையில், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் 'One Sun One Moon' இரண்டாவது பாடலை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தம் 03.35 நிமிடங்கள் அடங்கிய வீடியோவில் ரஜினிகாந்த்தின் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் எம்.எஸ்.கிருஷ்ணா இணைந்து பாடியுள்ள இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள "இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ஒரு தலைவன் தான்" என்ற வரிகள் ரஜினி ரசிகர்களை உற்சாகமடையச் செய்துள்ளது.