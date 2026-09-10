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’இம்மார்ட்டல்’ திரைப்படம் வெற்றி: ஜி.வி. பிரகாஷுக்கு பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்

ஜிவி பிரகாஷ், கயடு லோஹர், கதிர் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவான தமிழ் சினிமாவின் முதல் வேம்பயர் திரைப்படம் ’இம்மார்ட்டல்’ ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

ஜிவி பிரகாஷுக்கு பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர்
ஜிவி பிரகாஷுக்கு பைக்கை பரிசாக கொடுத்த தயாரிப்பாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 11:00 AM IST

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சென்னை: ’இம்மார்ட்டல்’ படத்தின் வெற்றியை முன்னிட்டு அப்படத்தின் கதாநாயகன் ஜிவி பிரகாஷுக்கு தயாரிப்பாளர் அருண்குமார் பைக் ஒன்றை வரிசாக வழங்கினார்.

கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ’இம்மார்ட்டல்’ திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் படத்தின் கதாநாயகன் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ், இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா, தயாரிப்பாளர் அருண்குமார் தனசேகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்வில் படத்தில் பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் கைகடிகாரம் பரிசாக வழங்கினார். மேலும் ’இம்மார்ட்டல்’ படத்தின் கதாநாயகன் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாருக்கு தயாரிப்பாளர் 'யமஹா' இருசக்கர வாகனத்தையும் பரிசாக வழங்கினார்.

தொடர்ந்து நிகழ்வில் இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ் பேசுகையில், “இம்மார்ட்டல் திரைப்படம் வெற்றி பெற்றால் அனைவருக்கும் வீடு வாங்கிய தருவேன் என சொன்ன தயாரிப்பாளர் தற்போது வெறும் கைக்கடிகாரம் மட்டுமே வாங்கி கொடுத்துள்ளார். அடுத்ததாக இவர் எடுக்கும் படம் வெற்றி பெற்றால், எங்களைப் போல கலைஞர்களுக்கு வீடு வாங்கித் தருவார் என நம்புகிறேன்” என நகைச்சுவையாக பேசினார்.

நடிகர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் பேசுகையில், “இம்மார்ட்டல் படத்திற்கு தொடர்ச்சியாக பல ஊர்களின் காட்சிகள் அதிகரித்துள்ளது. படத்தைப் பாராட்டி என்னிடம் பல பேர் தொலைபேசி வாயிலாக கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். நிச்சயமாக ஒரு படம் நன்றாக இருந்தால் அதனைப் பற்றி பேசுவார்கள், அதிலிருந்தே நாம் இந்த படம் நன்றாக வந்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இந்த படத்தை இயக்குநர் சரியாக எடுத்து இருக்கிறார் அது சரியான முறையில் மக்களிடம் சென்றடைந்துள்ளது. கதாநாயகி கயாடு லோஹர் தற்போது தேனியில் படப்பிடிப்பில் உள்ளார். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவரால் வர முடியவில்லை” என்றார்.

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தொடர்ந்து‎ செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய ஜிவி பிரகாஷ், “இந்த வருடத்தில் இது எனக்கு இரண்டாவது வெற்றிப் படமாகும். முதல் படமான ’ஹேப்பி ராஜ்’ மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதேப்போல இந்த படமும் எனக்கு வெற்றி பெற்றுள்ளது. அஜித்குமாரின் ’கிளாடியேட்டர்ஸ்’ ஆவணப்படத்திற்கு இசையமைப்பு பணி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. கூடிய விரைவில் தெலுங்கிலும் ’இம்மார்ட்டல்’ திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் பார்க்கலாம்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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