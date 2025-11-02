இளையராஜா மகனுக்கு ’ஆதீன புலவர்’ பட்டம்: கார்த்திக் ராஜா நெகிழ்ச்சி!
கே.ஜே யேசுதாஸ்க்கு கிடைத்த ’ஆதீன புலவர்’ என்ற பட்டத்தை எனக்கும் கொடுத்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி என இளையராஜாவின் மகனும், இசையமைப்பாளருமான கார்த்திக் ராஜா பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2025 at 3:57 PM IST
மயிலாடுதுறை: ’ஆதீன புலவர்’ என்ற பட்டம் பெற்றதில் மிகுந்த பெருமை கொள்ளுவதாக இளையராஜாவின் மகனும், இசையமைப்பாளருமான கார்த்திக் ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
தருமபுரத்தில் பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சைவ ஆதீன திருமடம் அமைந்துள்ளது. இந்த மடம் சைவத்தையும் தமிழையும் வளர்த்து வருகிறது. இம்மடத்தின் 27வது மடாதிபதியாக ’ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்தம் பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள்’ பட்டம் வகித்து வருகிறார். இவரது அறுபதாம் வயது மணி விழா நேற்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழாவின் சிறப்பாக கலை, இலக்கிய கருத்தரங்கங்கள் மற்றும் மாநாடு நேற்று துவங்கிய நிலையில் தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்நிலையில் முதல் நாளான இன்று 60 பள்ளிகளில் நூலகம் அமைக்கும் திட்டத்தினை ஆதீன மடாதிபதி துவக்கி வைத்து, பல்வேறு சைவ தமிழ் நூல்களை வெளியிட்டார். நிகழ்ச்சியில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, நூல்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்கினார். தொடர்ந்து பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு பட்டங்களும், பொற்கிழியும் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் மகனும், திரைப்பட இசையமைப்பாளருமான கார்த்திக் ராஜாவிற்கு ’ஆதீன புலவர்’ என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கார்த்திக் ராஜாவின் இன்னிசை கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திரை இசையில் வெளிவந்த பக்தி பாடல்கள், மற்றும் மெல்லிசை பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன.
இதில் ‘ஜகம் நீ ஜனனி’ என்ற பாடலுடன் துவங்கி ’பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி வந்தேன்’ போன்ற உருக்கமான திரைப்பட தெய்வீக பாடல்கள் பாடப்பட்டன.
இன்னிசை கச்சேரியை நிறைவு செய்தபின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்திக் ராஜா, “தருமபுரம் ஆதீனத்தின் முன்னிலையில் இசைப்பது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை கிடைத்துள்ளது. எனது மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஆசீர்வாதமாக கருதுகிறேன். எனக்கு தருமபுரம் ஆதீனம் ‘ஆதீன புலவர்’ என்ற விருது வழங்கி இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார். இதற்கு முன்பு இந்த விருதை 26ஆவது குருமகா சன்னிதானம் கே.ஜே யேசுதாஸ்சுக்கு வழங்கி உள்ளதாக ஆதீன புலவர் குறிப்பிட்டார். அவருடன் ஒப்பிடும்போது நான் மிக சிறியவன்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் ஆதினம் இந்த பாடல்கள் தான் பாட வேண்டும் என கட்டுப்பாட்டு விதித்திருந்தாரா? என கேட்டதற்கு, “இல்லை, எங்கள் விருப்படியான திரைப்பட தெய்வீக பாடல்களை தான் பாடினோம். ஆதினம் எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்கவில்லை. திரைப்பட பாடல் பாடியிருந்தாலும் ஆதினம் எதுவும் சொல்லிருக்கமாட்டார். ஆனால் ஆதீனத்துக்கு முன் அதுபோன்று பாடமாட்டேன். அதற்கான இடம் இது இல்லை” என்று கார்த்திக் ராஜா கூறினார்.