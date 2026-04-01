சிவாஜி கணேசன் பேரனின் அறிமுக திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா

’லெனின் பாண்டியன்’ திரைப்படம் மூலம் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் 32 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இளையராஜாவுடன் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளது.

லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு போஸ்டர்
லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு போஸ்டர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 1:20 PM IST

சென்னை: சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன் கதாநாயகனாக நடிக்கும் ’லெனின் பாண்டியன்’ திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் டி.டி.பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில், தர்ஷன், கங்கை அமரன், ரோஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘லெனின் பாண்டியன்’. கிராமத்து மண்ணின் வாழ்வியல் மற்றும் சமூக உண்மைகளை பேசும் ஒரு அழுத்தமான படைப்பாக இந்த திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தில் சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இவர் காவல் துறையில் பணியாற்றும் இளைஞனாக நடித்துள்ளார்.

இந்த திரைப்படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள நிலையில், இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். 32 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சத்யஜோதி பிலிம்ஸ், இளையராஜா இணைந்துள்ளதால் இந்த திரைப்படம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. மேலும் இது குறித்த அறிவிப்பு வீடியோ ரசிகர்களை கவரும் வகையில் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வீடியோவில், ‎ஒரு காரில், சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தியாகராஜன், இளையராஜா இருவரும் தாங்கள் இணைந்து பணியாற்றிய திரைப்படங்களின் பழைய பாடல்களை கேட்டுக் கொண்டே பயணிக்கும் அனிமேஷன் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

லெனின் பாண்டியன் பட போஸ்டர்
லெனின் பாண்டியன் திரைப்பட போஸ்டர்

இந்த கூட்டணி மூன்றாம் பிறை (1982), தங்க மகன் (1983), காக்கி சட்டை (1985), பகல் நிலவு (1985), காதல் பரிசு (1987), கிழக்கு வாசல் (1990), பணக்காரன் (1990), இதயம் (1991) ஆனஸ்ட் ராஜ் (1994) உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் இணைந்து பணியாற்றி பல கிளாசிக் படைப்புகளை வழங்கியுள்ளனர். இப்போது, அந்த வெற்றிகரமான கூட்டணி மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளதால் “லெனின் பாண்டியன்” திரைப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

‎மேலும், கங்கை அமரன் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க, திரையுலகில் மிக நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு நடிகை ரோஜா அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். மேலும் இத் திரைப்படத்தில் ஷ்ரீதா ராவ், ஆடுகளம் நரேன், யுகேந்திரன், போஸ் வெங்கட், ஜார்ஜ் மரியன், அர்ச்சனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

‎இந்த திரைப்படத்தின் அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்த நிலையில், திரையரங்கு வெளியீட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வெளியீட்டு தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. சிவாஜி கணேசன் பேரன் தர்ஷன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

