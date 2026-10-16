‘3 நாள்கள் வரை பட்டினி’ - உணவுக்காக சிரமப்பட்ட நாட்களை பகிர்ந்த இளையராஜா
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கி வரும் மஞ்சணத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார்.
Published : October 16, 2026 at 3:04 PM IST
சென்னை: இசைஞானி இளையராஜா, தனது கடந்த கால வாழ்க்கையில், உணவுக்காகச் சிரமப்பட்ட நாட்களை நினைவுகூர்ந்து வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இளையராஜா அந்த வீடியோவில், “கடந்த 1968-ஆம் ஆண்டு நானும், இயக்குநர் பாரதிராஜா, பாஸ்கர் ஆகிய மூன்று பேரும் வாய்ப்பு தேடி சென்னைக்காக வந்தோம். அந்த சூழலில் எங்களை வறுமை வாட்டியது, உணவிற்கு மிகப்பெரிய அளவில் சிரமப்பட்டோம். மூன்று நாட்கள் கூட சாப்பிடாமல் இருந்துள்ளோம்.
இளையராஜா கடந்து வந்து பாதை
அப்படிப்பட்ட சூழலில் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, வடபழனியில் உள்ள கடைகளில் பொரிகடலை, சுண்டல் போன்ற உணவுகளை தருவார்கள். அதனை நாங்கள் வரிசையில் நின்று வாங்கி எங்களுடைய அறைக்கு கொண்டு செல்வோம். அங்கு மொத்தமாக பொரிகடலையை ஒரு பேப்பரில் வைத்து, அதனை பங்கிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு, தண்ணீர் அருந்தி வாழ்க்கையை கழித்தோம்.
அப்படிப்பட்ட சூழலில் இருந்து ஓரளவிற்கு முன்னேறிய பிறகு தசரா பண்டிகையின் போது, எங்களால் முடிந்த வகையில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு தயிர் சாதம், புளி சாதம் போன்றவற்றை அன்னதானமாக வழங்கினோம். மேலும் நாங்கள் வாழ்க்கையில் மேம்பட்ட பிறகு, இசைக் கலைஞர்களை வாழ வைத்து, தசரா பண்டிகை நேரங்களில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி அவர்களுக்கு உணவளித்தோம்.
இதனை நான் இப்போது விளம்பரத்திற்காக சொல்லவில்லை. இருப்பினும், நவராத்திரி பண்டிகையின் போது, எவரும் பசியோடு இருக்கக் கூடாது என்கின்ற முனைப்போடு இதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார்.
எதிர்வரும் இளையராஜா படங்கள்
திரையுலகில் இசைஞானி இளையராஜா தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளை சேர்த்து 1,500-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையில், கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி டோரதி திரைப்படம் வெளியானது.
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இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக டோரதி பட பாடல்கள் இன்றைய ஜென்சி தலைமுறையினரையும் கவர்ந்தது. அதுமட்டுமின்றி படத்தில் பின்னணி இசையும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
தொடர்ந்து மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் மஞ்சணத்தி திரைப்படம், தியாகராஜா குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் பாக்கெட் நாவல் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார்.