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மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ’மஞ்சணத்தி’ படப்பிடிப்பை துவக்கி வைத்தார் இளையராஜா

இளையராஜா இசையமைக்கும் ’மஞ்சணத்தி’ திரைப்படத்தில் கதிர், பிரியங்கா அருள் மோகன், கயாடு லோஹர், பூர்ணிமா ரவி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

’மஞ்சணத்தி’ படப்பிடிப்பை துவக்கி வைத்தார் இளையராஜா
’மஞ்சணத்தி’ படப்பிடிப்பை துவக்கி வைத்தார் இளையராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 4:16 PM IST

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சென்னை: மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் ’மஞ்சணத்தி’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை இசைஞானி இளையராஜா துவக்கி வைத்தார்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் கடந்த ஆண்டு 'பைசன்' திரைப்படம் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. அதிலும் குறிப்பாக 90-களில் காலகட்டத்தில் தென் மாவட்டங்களில் சாதிய மோதல்களுக்கு இடையே கபடி விளையாட்டில் சாதித்த வீரரை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. பைசன் திரைப்படம் விமர்சனரீதியாகவும், வசூல்ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து மாரி செல்வராஜ் ’மஞ்சணத்தி’ என்ற திரைப்படம் இயக்குகிறார். இந்த படத்தில், மாரி செல்வராஜின் முதல் படமான ‘பரியேறும் பெருமாள்’ திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் கதிர், பிரியங்கா அருள் மோகன், கயாடு லோஹர், பூர்ணிமா ரவி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளார். மாரி செல்வராஜின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'நவ்வி ஸ்டூடியோஸ்' (Navvi Studios) மற்றும் பார்ச்சூன் என்டர்டெய்ன்மென்ட் (Fortune entertainment) இணைந்து இந்த படத்தை தயாரிக்கின்றனர். இந்நிலையில் ’மஞ்சணத்தி’ திரைப்படத்தின் துவக்க விழாவில், இசைஞானி இளையராஜா கலந்து கொண்டு கிளாப் போர்ட் அடித்து படப்பிடிப்பை துவக்கி வைத்தார்.

’மஞ்சணத்தி’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை இசைஞானி இளையராஜா துவக்கி வைத்தார்
’மஞ்சணத்தி’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை இளையராஜா துவக்கி வைத்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மஞ்சணத்தி

இதற்கு முன்பு மாரி செல்வராஜ் நடிகர் தனுஷை வைத்து இயக்கிய ’கர்ணன்' படத்தில் வந்த மஞ்சனத்தி தொடர்பான பாடல், முதலில் ’பண்டாரத்தி புராணம்’ என பெயரில் அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் பல்வேறு தரப்பினர் ’பண்டாரத்தி’ என்ற வார்த்தையை மாற்ற வேண்டும் என்று கூறியதன் விளைவாக ’மஞ்சணத்தி’ என இயக்குநர் மாற்றி வைத்தார்.

இயக்குநர் ராமிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த மாரி செல்வராஜ், ’பரியேறும் பெருமாள்’ திரைப்படம் மூலம் இயக்குநர் ஆனார். தனது அறிமுக படத்திலேயே சமூக பிரச்சனையை தனது படத்தின் மூலம் பேசி ரசிகர்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்.

மஞ்சணத்தி படப்பிடிப்பில் இளையராஜா
மஞ்சணத்தி படப்பிடிப்பில் இளையராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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மறைந்த இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அப்படத்தை பார்த்து மாரி செல்வராஜை பாராட்டினார். அதனைத் தொடர்ந்து மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய ’கர்ணன்’ திரைப்படம், மீண்டும் திருநெல்வேலியில் நடந்திருக்க கூடிய உண்மை சம்பவத்தை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான வடிவேலு, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்த ’மாமன்னன்’, ‘வாழை’ ஆகிய படங்களும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன.

TAGGED:

ILAIYARAAJA
MARI SELVARAJ
மாரி செல்வராஜ்
மஞ்சணத்தி
MANJANATHI MOVIE

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