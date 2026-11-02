6 பாடல்களுக்கு ஒரே நாளில் இசையமைத்த இளையராஜா - நடிகர் ராமராஜன் பெருமிதம்
இளையராஜா இசையமைப்பில் உருவாகும் ராமராஜனின் கடவுள் தந்த பரிசு திரைப்படத்தில் செந்தில், கோவை சரளா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.
Published : November 2, 2026 at 11:38 AM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை பாராட்டி நடிகர் ராமராஜன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் கிராம வாழ்க்கை பற்றிய திரைப்படங்கள் என்றால் முதலில் ரசிகர்கள் நினைவுக்கு வருவது நடிகர் ராமராஜன் தான். கடந்த 1980களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்த ராமராஜன், ’நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு’ என்ற திரைப்படம் மூலம் கதாநாயகனாக நடித்தார். தொடர்ந்து இவர் எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன், செண்பகமே செண்பகமே, பாட்டுக்கு நான் அடிமை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.
@ilaiyaraaja எனது "கடவுள் தந்த பரிசு" படத்திற்கு ஒரே நாளில் ஆறு பாடல்களை கம்போஸ் செய்தும் அடுத்த சில நாட்களிலேயே ரெக்கார்டிங்கையும் முடித்து சிறந்த பாடல்களை தந்திருக்கும் என் அண்ணன் "இசைக்கடவுளுக்கு" என் நெஞ்சம் மகிழ்ந்த நன்றி! அண்ணனுக்கு என்றென்றும் நன்றி கடன்பட்டவன் நான்...— Actor Ramarajan (@Raamaraajan) November 1, 2026
இந்நிலையில் கங்கை அமரன் இயக்கத்தில் ராமராஜன் நடித்த கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் அவரது திரை வாழ்வில் திருப்புமுனை ஏற்படுத்தியது. மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் வாழைப்பழத்தை கொண்டு வரும் நகைச்சுவை காட்சி இன்றளவும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பெற்றுள்ளது. கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு திரையரங்குகளில் 100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடி சாதனை படைத்தது.
மேலும் தமிழ் சினிமாவில் ராமராஜன் முன்னணி நடிகர் என்ற இடைத்தை பிடிக்க கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் முக்கிய காரணமாக இருந்தது. மேலும் இவரது திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு இளையராஜா இசையும் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
ராமராஜன், இளையராஜா கூட்டணியில் உருவான பாடல்கள் காலத்தை கடந்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளது. குறிப்பாக ’செண்பகமே செண்பகமே’, ’சொர்க்கமே என்றாலும்’, ’மான்குயிலே பூங்குயிலே’, ’ஊருவிட்டு ஊருவந்து’ ஆகிய பாடல்கள் இன்றளவும் 90ஸ் கிட்ஸ் பிளேலிஸ்டில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த வெற்றிக் கூட்டணி கடைசியாக கடந்த 2024இல் வெளியான சாமானியன் திரைப்படத்தில் இணைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து தற்போது ராமராஜன் 25வது திரைப்படமான ‘கடவுள் தந்த பரிசு’ படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்து வருகிறார். இந்த படத்தில் செந்தில், கோவை சரளா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு இளையராஜா ஒரே நாளில் 6 பாடல்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
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இதற்கு பாராட்டு தெரிவித்து ராமராஜன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ராமராஜன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “எனது "கடவுள் தந்த பரிசு" படத்திற்கு ஒரே நாளில் ஆறு பாடல்களை கம்போஸ் செய்தும், அடுத்த சில நாட்களிலேயே ரெக்கார்டிங்கையும் முடித்,து சிறந்த பாடல்களை தந்திருக்கும் என் அண்ணன் "இசைக்கடவுளுக்கு" என் நெஞ்சம் மகிழ்ந்த நன்றி! அண்ணனுக்கு என்றென்றும் நன்றி கடன்பட்டவன் நான்” என தெரிவித்துள்ளார்.
ராமராஜன் தனது படங்களுக்கு ஆஸ்தான இசையமைப்பாளராக கருதும் இளையராஜாவை பாராட்டி, வெளியிட்டுள்ள பதிவு வைரலாகி வருகிறது.