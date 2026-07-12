ஆர்மோனியப் பெட்டியும் தேன்குரலும்| இளையராஜா - எஸ். ஜானகியின் 'மேஜிக்' கூட்டணி
இந்தத் தம்பியின் (இளையராஜா) இசையில் ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது. இவர் தமிழ் சினிமாவை அடுத்த 20 வருடங்களுக்கு ஆளப் போகிறார் பாருங்கள்!" என்று ஜானகி தீர்க்கதரிசனமாகக் கணித்துக் கூறினார்
Published : July 12, 2026 at 4:38 PM IST
தமிழ் திரையிசை உலகில் எத்தனையோ கூட்டணிகள் வரலாறாக மாறியிருக்கின்றன. ஆனால், 'மாஸ்ட்ரோ' இளையராஜா, 'இசைக்குயில்' எஸ். ஜானகி ஆகிய இருவரின் கூட்டணியும் ஒரு பிரிக்க முடியாத தெய்வீக அற்புதம். இளையராஜாவின் கடினமான இசைப் பரிசோதனைகளுக்கு தனது குரலையே ஆய்வகமாக மாற்றிக் கொடுத்தவர் எஸ்.ஜானகி.
முதல் படத்தில் அமைத்த கூட்டணி
1976-ல் 'அன்னக்கிளி' திரைப்படம் மூலம் இளையராஜா அறிமுகமானபோது, ஜானகி ஏற்கனவே திரையுலகில் கொடிகட்டிப் பறந்து கொண்டிருந்த முன்னணிப் பாடகி. அந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற "அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே", 'மச்சானைப் பாத்தீங்களா" ஆகிய பாடல்களைப் பாட இளையராஜா ஜானகியை அணுகினார்.
அப்போது புதிய இசையமைப்பாளரான இளையராஜா, ஆர்மோனியப் பெட்டியுடன் மிகவும் ஒல்லியாக, சாதாரண உடையில் ஸ்டூடியோவிற்கு வந்திருந்தார். பாடலின் மெட்டை கேட்ட எஸ். ஜானகி, இளையராஜாவின் அசாத்திய இசைத் திறமையைக் கண்டு வியந்து போனார்.
பாடல் பதிவாகி முடிந்ததும், அங்கிருந்த தயாரிப்பாளரிடம் சென்ற ஜானகி, "இந்தத் தம்பியின் (இளையராஜா) இசையில் ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது. இவர் தமிழ் சினிமாவை அடுத்த 20 வருடங்களுக்கு ஆளப் போகிறார் பாருங்கள்!" என்று தீர்க்கதரிசனமாகக் கணித்துக் கூறினார். அவர் சொன்னபடியே அடுத்த சில வருடங்களில் இளையராஜா தமிழ் சினிமாவின் அசைக்க முடியாத சக்கரவர்த்தியானார். இளையராஜாவை தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்பபடுத்திய பஞ்சு அருணாச்சலம், ஜானகி அம்மாளின் இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை பல பேட்டிகளில் நினைவுகூர்ந்திருந்தார்.
இளையராஜாவின் மௌனப் புரட்சி
மகேந்திரன் இயக்கத்தில் வெளியான 'ஜானி' (1980) திரைப்படத்தில் வரும் "காற்றில் எந்தன் கீதம்" பாடல் தமிழ் சினிமாவின் மிகச்சிறந்த மெல்லிசைகளில் ஒன்றாகும்.
இந்தப் பாடல் கம்போசிங்கின்போது இளையராஜா ஜானகியிடம் ஒரு விசித்திரமான நிபந்தனை விதித்தார். "அம்மா, இந்தப் பாடலில் இசைக்கருவிகளின் சத்தம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். உங்கள் குரலின் 'மூச்சுக்காற்று' கூட மைக் வழியே ரசிகர்களுக்குக் கேட்க வேண்டும். அந்தளவுக்கு மென்மையான தொனியில் பாட வேண்டும்" என்றார்.
பாடலின் இடையில் வரும் ஒரு சிறிய விம்மல் மற்றும் அழுகைச் சத்தத்தை ஜானகி அம்மா ஒரே டேக்கில் பாடி முடித்தார். பாடல் ரெக்கார்டிங் முடிந்ததும், ஸ்டூடியோவில் இருந்த ஒட்டுமொத்த இசைக்கலைஞர்களும் எழுந்து நின்று ஜானகி அம்மாவுக்குக் கைதட்டினர். இளையராஜா நெகிழ்ந்து போய் ஜானகியின் கைகளைப் பற்றிக் கொண்டார்.
கமலுக்கே சவால் விட்ட ஜானகி
தேவர் மகன்' திரைப்படத்தில் "இஞ்சி இடுப்பழகி" பாடலை கமல்ஹாசன் மற்றும் ஜானகி இணைந்து பாடினார்கள். இந்தப் பாடலின் நடுவில் "கண்டாங்கிச் சேலை கட்டி..." என்று ஜானகி மிக அதிவேகமாக பாடியிருப்பார். கமல் பாடி முடித்ததும், ஜானகி பாடும்போது எங்குமே மூச்சு வாங்குவது தெரியக் கூடாது என்று இளையராஜா விரும்பினாராம்.
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.ஜானகி தனது 54-வது வயதில், ஒரு இளம் பெண்ணிற்குரிய மூச்சுப் பயிற்சியோடு அந்தப் பகுதியை மிக அசாத்தியமாகப் பாடி முடித்தார். இதைக் கேட்டு மிரண்டு போன கமல், "ஜானகி அம்மா கூட டூயட் பாடுவது ஒரு அக்னிப் பரீட்சை" என்று பின்னாட்களில் பல பேட்டிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தப் பாடலுக்காக ஜானகிக்குச் சிறந்த பின்னணிப் பாடகிக்கான தேசிய விருதும் கிடைத்தது.
சின்னச் சின்ன வண்ணக்குயில்
!மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான 'மௌன ராகம்' திரைப்படத்தில் வரும் "சின்னச் சின்ன வண்ணக்குயில்..." பாடல் ஜானகியின் திரைவாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல். இந்தப் பாடலின் கம்போசிங் முடிந்து ரெக்கார்டிங் செய்யவிருந்த நாளுக்கு முந்தைய இரவு, ஜானகிக்கு கடுமையான தொண்டை வலி மற்றும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டது.
மறுநாள் காலை ஸ்டூடியோவிற்கு வந்த ஜானகி, "ராஜா, இன்று குரல் சரியாக வரவில்லை, தேதியை மாற்றிவிடலாமா?" என்று கேட்டுள்ளார். ஆனால் இளையராஜாவோ, "அம்மா, இந்தப் பாடலின் நாயகி (ரேவதி) மனதில் ஒருவித சோகத்தோடும் வலியோடும் பாடும் சூழல் இது. உங்கள் தற்போதைய இந்த 'உடைந்த குரல்' தான் இந்தச் சூழலுக்கு மிகக் கச்சிதமாக இருக்கும். அப்படியே பாடுங்கள்" என்றார்.
இளையராஜாவின் வார்த்தையை நம்பி ஜானகி அம்மா பாடிய அந்தப் பாடல், இன்றும் தமிழ் சினிமாவின் ஆகச்சிறந்த கிலாசிக் ஹிட்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இதனை இளையராஜாவை பல நிகழ்ச்சிகளில் தெரிவித்திருக்கிறார்,
இளையராஜா உருக்கம்
திரையுலகில் இளையராஜா மிகவும் கண்டிப்பானவர், கோபக்காரர் என்று ஒரு பிம்பம் உண்டு. ஆனால், ஜானகியின் மறைவைக் கேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியடைந்த இளையராஜா தனது இரங்கல் செய்தியில், "நான் எப்படி கடினமான உழைப்பாளியோ அதைவிட மேலான உழைப்பாளி ஜானகியம்மா" என்று மிகவும் உருக்கமாகக் பேசியுள்ளார்.
இளையராஜாவின் இசை என்னும் சித்திரத்திற்கு, ஜானகி அம்மாவின் குரல் தான் மிக அழகான வண்ணங்களைத் தீட்டியது. ரேடியோக்கள், யூடியூப், ஸ்பாட்டிஃபை என எந்தத் தளத்தை ஆன் செய்தாலும், இந்த இரு ஜீவ நதிகளின் இசைப் பிரவாகம் தமிழர்களின் காதுகளில் தேனாகப் பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும்