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பஞ்சாங்கம் பார்த்திருந்தால் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கலாம்; நேபாள பேரழிவு பற்றி நடிகை நளினி கருத்து

நேபாளத்தில் பேரழிவு நடக்கும் என்பது ஏற்கனவே பஞ்சாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என நடிகை நளினி கூறியுள்ளார்.

நடிகை நளினி
நடிகை நளினி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 9:12 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: நேபாளத்தில் பேரழிவு நடக்கும் என பஞ்சாங்கத்தில் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும், பஞ்சாங்கம் பார்த்திருந்தால் பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கலாம் என நடிகை நளினி கூறியுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேற்கு ராஜ வீதியில் சங்கர மடம் எதிரே, 'ஸ்ரிஷ்டி தெய்வீக எம்போரியம்' என்ற ஆன்மீக வணிக வளாகம் திறக்கப்பட்டது. இந்த கடையின் உரிமையாளர்களான பரத் ராகவன், காயத்ரி பரத் ஆகியோர் தலைமையில், புதிய கடையை நடிகை நளினி கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்தார்.

ஆன்மீகத்துக்கு என பிரத்யேகமாக திறக்கப்பட்ட வணிக வளாகத்தில், பாரம்பரியமிக்க ஆன்மீக பொருட்களும், சாமி சிலைகளும், கொலுவுக்கு தேவையான ஆன்மீக பொம்மைகள் உட்பட ஏராளமான பொருட்கள் விற்பனைக்கு காட்சிப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். இங்கு மொத்தமாகவும், சில்லறையாகவும் ஆன்மிக பொருட்களை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

ஆன்மிக கடை திறப்பு விழாவில் நளினி
ஆன்மிக கடை திறப்பு விழாவில் நளினி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை நளினி, "ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி மறக்க முடியாத நாள். ஆன்மீகத்துக்காக தனியாக ஒரு கடையை பரத் மற்றும் காயத்ரி தம்பதியினர் தொடங்கியுள்ளனர். அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள். இந்தியாவில் இது போல ஆன்மீகத்துக்கான பிரத்யேக கடை இல்லை. கடை என்று சொல்வதை விட வணிக வளாகம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

நம்ம காஞ்சிபுரத்தில், நவராத்திரியை முன்னிட்டு ஆன்மீக வணிக வளாகத்தை திறந்து வைத்துள்ளார்கள். கடையின் உள்ளே வரும் போது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்கிறது. அமெரிக்காவில் இவர்கள் ஏற்கனவே 10க்கும் மேற்பட்ட கடைகளை நடத்தி வருகிறார்.

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கடையில் உள்ள ஒவ்வொரு பொம்மைகளும் நம்மிடையே பேசுவது போல உள்ளது. பொம்மை போல அல்லாமல், உயிருள்ள சிலை போல உள்ளது. கோவிலுக்கு தேவையான பொருட்களும், பூஜைக்கு தேவையான பொருட்களும் இங்கு உள்ளன. சென்னையிலும் இவர்கள் கடைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என கூறினார்.

நேபாளம் நாட்டில் நடந்த பேரழிவு எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான். ஆனால் இந்த பேரழிவு என்பது நடக்கும என முன்கூட்டியே பஞ்சாங்கத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. நமது மக்கள் பஞ்சாங்கத்தை படிப்பதே இல்லை. எனவே பொதுமக்கள் பஞ்சாங்கம் பார்த்திருந்தால் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கலாம். ஆகையால் அனைவரும் ஒருநாளாவது பஞ்சாங்கத்தை படித்தால் நல்லது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ACTRESS NALINI
PANCHANGAM
நடிகை நளினி
பஞ்சாங்கம்
NALINI TALK ABOUT NEPAL DISASTER

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