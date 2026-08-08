’இதயம் முரளி’ முதல் ’வதந்தி 2’ வரை - இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் என்னென்ன?
‘வதந்தி’ வெப் சீரியஸ் முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், சசிகுமார் நடித்துள்ள ’வதந்தி 2’ வெப் சீரியஸ் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : August 8, 2026 at 9:43 AM IST
சென்னை: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான தமிழ், தெலுங்கு, மற்றும் ஹிந்தி திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் சீரியஸ் குறித்து காணலாம்.
ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும், வெள்ளித்திரையில் வெளியாகி வசூல் சாதனை படைத்த இந்திய திரைப்படங்கள் பார்வையாளர்களை கவர ஓடிடி-யில் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இந்த வாரமும் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழி படங்கள் நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஜீ5, சோனி லிவ் போன்ற ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன.
’இதயம் முரளி’
ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கத்தில் அதர்வா, ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர், நட்டி நட்ராஜ், தமன், டிராவிட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘இதயம் முரளி’. காதலிக்கும் பெண்ணிடம் காதலை சொல்ல முடியாமல் தவிக்கும் காதலன் என்ற பழைய பாணி கதையை இந்த காலத்து ஜென்சி தலைமுறையினர் விரும்பும் வகையில் இயக்குநர் இப்படத்தை உருவாக்கி இருந்தார். மேலும் இந்தயம் முரளி படத்தில் பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் இதயம் முரளி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) வெளியானது.
’நூறு சாமி’
சசி இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் ‘நூறு சாமி’. கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு அவரது மகன் இரண்டாவது திருமணம் செய்து வைக்க முயற்சி செய்வதும், அதற்கு அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களையும் கதைக்களமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம் ‘நூறு சாமி’.
இப்படத்தில் நடிகை ஸ்வாசிகா நடிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டை பெற்றது. இந்நிலையில் நூறு சாமி திரைப்படம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) ஜீ5 ஒடிடி தளத்தில் வெளியானது.
’வதந்தி 2’
எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்த ‘வதந்தி’ வெப் சீரியஸின் முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. தொடர்ந்து ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கத்தில் சசிகுமார், அபர்ணா தாஸ், அனகா, விவேக் பிரசன்னா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள வெப் சீரியஸ் ‘வதந்தி 2’. விறுவிறுப்பான க்ரைம் த்ரில்லர் ஜானரில் உருவான வதந்தி முதல் பாகம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ’வதந்தி 2’ வெப் சீரியஸ் நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) அமேசான் பிரைம் ஒடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
’லெனின்’
முரளி கிஷோர் அப்புரு இயக்கத்தில் அகில் அக்கினேனி, சுனில் வர்மா, பிரம்மாஜி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘லெனின்’. தெலுங்கில் ஆக்ஷன் டிராமாவாக உருவான இத்திரைப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். லெனின் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) வெளியானது.
’மைன் வாப்பஸ் ஆவுங்கா’
இம்தியாஸ் அலி இயக்கத்தில் நசிருதீன் ஷா, வேதாங் ரைனா, தில்ஜி தோசாஞ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘மைன் வாப்பஸ் ஆவுங்கா’ (Main Vaapas aaunga). இந்தியா, பாகிஸ்தான் நாடுகள் பிரிவினையின் போது பிரிந்து சென்ற தனது தாத்தாவின் காதலியை தேடி செல்லும் பேரன் என்ற உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்கருவை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம் ‘மைன் வாப்பஸ் ஆவுங்கா’. ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்த இத்திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) வெளியானது.