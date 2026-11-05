ராமனை காட்டிலும் ராவணன் கதாபாத்திரமே மிகவும் பிடித்துள்ளது- ரசிகர்கள் உற்சாகம்
ராமாயணத்தை பொறுத்தவரை அனைவருக்கும் தெரிந்த கதைதான் என்றாலும், அதை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் பொழுதும் சுவாரஸ்யம் அதிகரிக்கிறது என்று ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 5, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: ராமனை காட்டிலும் ராவணன் கதாபாத்திரமே மிகவும் பிடித்துள்ளதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மிகுந்த பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணம்' திரைப்படம், உலகம் முழுவதும் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சாய் பல்லவி, சீதையாகவும், யாஷ், ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும், சன்னி தியோல் அனுமனாகவும், ரவி துபே லட்சுமணனாகவும் நடித்துள்ளனர்.
இவர்களுடன் அனுபம் கெர், லாரா தத்தா, ஷீபா சத்தா, ரகுல் ப்ரீத் சிங், விவேக் ஓபராய், குணால் கபூர், அருண் கோவில், ஷோபனா உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மற்றும் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர்.
இந்திய இதிகாசமான ராமாயணத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பிரம்மாண்டமாகத் திரையில் கொண்டு வந்துள்ளளனர். இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சென்னையில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் திரைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள், அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் சிறப்பாக நடித்திருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் மேலும் கூறுகையில், "நம்முடைய இதிகாசத்தை திரையில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. படத்தில் அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்கள். ராமனைவிட ராவணனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் பாகத்தில் இந்த நிலை மாறும் என நம்புகிறோம்.
ஏ.ஆர்.ரகுமானின் பாடல்கள் இனிமையாக இருக்கிறது. ராமாயணத்தை பொறுத்தவரை அனைவருக்கும் தெரிந்த கதைதான் என்றாலும், அதை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் பொழுதும் சுவாரஸ்யம் அதிகரிக்கிறது.
படத்தில் அனைத்து சம்பங்களும் புரியும் வகையில் உருவாக்கியுள்ள திரைப்பட இயக்குநர், ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்தையும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
அந்த வகையில், தமிழகத்தில் உள்ள தமிழர்களுக்கு ராமனை காட்டிலும் ராவணன் கதாபாத்திரமே மிகவும் பிடித்த ஒன்றாக இருக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.