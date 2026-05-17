நட்புக்காக வந்திருக்கிறேன்; பட விழாவில் நடிகர் ஃபசிலை கலாய்த்த சஞ்சு சாம்சன்
"நண்பன் கூப்பிடும்போது வந்தே ஆகணும் என்பதால் வந்திருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டை என் இரண்டாவது வீடு மாதிரி உணர்கிறேன்" என்று கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்தார்.
Published : May 17, 2026 at 6:27 PM IST
சென்னை: ‘அதிரடி’ திரைப்படத்தில் கேமியோ வாய்ப்பை மறுத்தது ஏன்? என்பது குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் "அதிரடி" திரைப்படத்தின் முன்னோட்டக் காட்சி இன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன், நடிகர் ஃபசில் ஜோசப் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில், 5 ஸ்டார் செந்தில் பேசுகையில், "இந்த படம் மலையாளத்தில் ரிலீஸ் ஆகி அத்தனை தியேட்டர்களிலும் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் இந்த படத்தை தியேட்டரில் வந்து பார்த்து ரசிக்க வேண்டும்" என்றார்.
நடிகர் ஃபசில் ஜோசப் பேசுகையில், "இந்த படத்தில் நான்தான் தமிழ் டப் செய்துள்ளேன். அதிரடி திரைப்படம் என கேட்டுக் கேட்டு இந்த படத்திற்கு அதிரடி என்றே தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் ரசிகர்களை கவரக்கூடிய கதையாக இருக்கும். கல்லூரி கால கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்திற்கு கேரளாவில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் ரசிப்பீர்கள் என நம்புகிறேன். தமிழுக்காக கொஞ்சம் கடினமாக உழைத்திருக்கிறோம். ஜஸ்ட் மொழிபெயர்ப்பாக செய்யாமல் ஹார்ட் வொர்க் செய்திருக்கிறேன்.
இந்தப் படத்தில் சஞ்சு சாம்சனை ஒரு கேமியோ ரோல் செய்ய கேட்டிருந்தோம். ஆனால் அவர் மறுத்து விட்டார். இந்த நிக்ழச்சிக்காக வந்திருக்கிறார். கொச்சியில், கோடம்பாக்கம் போல தமிழ் வைப்பிலேயே டப் செய்தோம். சென்னை மக்கள் நிறைய அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள்" என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் சஞ்சு சாம்சன் பேசுகையில், "ரொம்ப ஹேப்பியாகவும் எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்கிறேன். நண்பன் கூப்பிடும்போது வந்தே ஆகணும் என்பதால் வந்திருக்கிறேன்.
படத்தில் ரொம்ப சின்ன ரோல் கொடுத்ததால் நடிக்கவில்லை. ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ரோல் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இங்கே ஆட்டோ டிரைவர் மாஸ் ஆகத்தான் இருந்தார்கள். (ரஜினி போல ஸ்டைல் செய்து காட்டினார்). பிஸியா இருந்தாலும் நட்புக்கும் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். கிரிக்கெட் ஆடும்போது நீ அந்த ஷாட் விளையாடியது சரியில்லை என்று ஃபசில் சொல்வான். அதேபோல நானும் இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு நீ அந்த சீன் நடித்தது சரியில்லை என சொல்ல வேண்டும். 'மின்னல் முரளி' படத்திற்கு பிறகு ஃபசிலுக்கு பெரிய ரசிகனாகிவிட்டேன். ஃபசிலின் 50-வது படம் இது, இதற்கு ஒரு ட்ரீட் கூட வைக்கவில்லை.
திருவனந்தபுரம் பக்கத்தில்தான் இருந்தேன். அங்கு அதிகம் தமிழும் இருக்கும். சின்ன வயசில் ரஜினி படங்களை பார்ப்பேன். இதனால் தமிழ் மக்களுடன் பழகுவது எளிதானது. தமிழ்நாட்டை இரண்டாவது வீடு மாதிரி உணர்கிறேன். நான் ஒரு வாட்டி சொன்னா நூறு வாட்டி சொன்னா மாதிரி" என்ற ரஜினிகாந்தின் டயலாக்கை பேசி முடித்தார் சஞ்சு சாம்சன்.
இறுதியாக சிஎஸ்கே அணியின் டி ஷர்ட்டில் சஞ்சுவும், ஃபசிலும் கையெழுத்திட்டு புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தனர்.