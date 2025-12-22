'விஜய்யை வைத்து ஒரு படம்...' இயக்குநர் வெற்றிமாறன் முன்பு மனம் திறந்த எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர்!
Published : December 22, 2025 at 8:33 PM IST
சென்னை: விஜய்யை வைத்து வெற்றிமாறன் ஒரு திரைப்படம் இயக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இருந்தது என்று இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் கூறினார்.
விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள 'சிறை' திரைப்படம் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வு, இன்று சென்னை வடபழனியில் நடைபெற்றது. இதில், படத்தின் கதாநாயகன் விக்ரம் பிரபு, கதை ஆசிரியர் தமிழ், இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி ஆகியோருடன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக தயாரிப்பாளர்கள் கலைபுலி தானு, சுரேஷ் காமாட்சி, இயக்குநர்கள் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், பா.ரஞ்சித், ஆர்.கே. செல்வமணி, வெற்றிமாறன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி பேசுகையில், '' இஸ்லாமியர்களை முன்னிலைப்படுத்தி இதுவரையிலும் பெரிதாக தமிழ் படம் வந்ததில்லை. அந்த குறையினை இந்த திரைப்படம் தீர்த்து வைக்கும். நாங்களும் இதே போல ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறோம். அதுதான் மாநாடு. 'என்னுடைய பெயர் கான் நான் தீவிரவாதி இல்லை' என்கின்ற ஒற்றைக் கருப்பொருளை வைத்து அந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ் சினிமாவில் இதுவரைக்கும் இஸ்லாமியர்கள் கறிக்கடை பாயாகவும், சாம்பிராணி போடுபவராகவும், தீவிரவாதி போலவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த எண்ண ஓட்டம், இந்த திரைப்படம் வந்த பிறகாக நிச்சயம் மாறும். சமூகப் பிரச்சனையை திரைப்படத்தில் பேசக்கூடிய மாரி செல்வராஜ், வெற்றிமாறன், பா. ரஞ்சித் ஆகியோரது வரிசையில் இந்த திரைப்பட இயக்குநரும் இணைந்து விட்டார் என நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என கூறினார்.
இயக்குநர் செல்வமணி கூறுகையில், ''படத்தில் விக்ரம் பிரபுவின் அறிமுக காட்சி சாதாரணமாக இருக்கிறது. இருப்பினும், 3வது காட்சியில் பிரமிக்க வைக்கிறார். விக்ரம் பிரபுவின் திரைப்பயணத்தில் இது முக்கியமான திரைப்படமாக இருக்கும்'' என்றார்.
எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் பேசுகையில், ''இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவின் திரைப்படங்கள் கவிதை போல இருக்கும். அவரது சிஷ்யனான வெற்றிமாறன் எடுக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள் அதற்கு நேர் மாறாக இருந்தது. விஜயை வைத்து வெற்றிமாறன் ஒரு திரைப்படம் இயக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கும் இருந்தது. விஜய்க்கும் இருந்திருக்கும் என நான் நம்புகிறேன். இருந்தபோதிலும் அது நடக்க முடியாமல் போனது. இந்தப் படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வில் வெற்றிமாறன் இருப்பதால் அவர் முன்னிலையில் இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்றார்.
நடிகர் விக்ரம் பிரபு பேசுகையில், '' இந்த படத்தில் மாட்டு சாணத்தை அள்ளி இருக்கிறேன். அப்பொழுது தம்பிராமையாவும், அஸ்வினும் என்னிடம், ''நாங்கள் யானை சாணியை கூட அள்ளி இருக்கிறோம்'' என தெரிவித்தனர். இதை கேட்டதும் எனக்கு சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது. இருப்பினும், அதுவும் ஒரு அனுபவமாக அமைந்தது. படப்பிடிப்பு பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் தான் இருந்தது. இது என்னுடைய 25 ஆவது திரைப்படம். இன்னமும் 25 படங்கள் தொடர வேண்டும், அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என நினைக்கிறேன்'' என தெரிவித்தார்.
இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் பேசுகையில், ''படத்தை நான் பார்த்து விட்டேன். இதை உண்மை கதை என்று தெரிவித்தார்கள். உண்மையில் இவ்வளவு நல்ல போலீஸ்காரர்கள் இருப்பார்களா? என்கின்ற சந்தேகம் எனக்கு எழுந்தது. படத்தில் முதல் 5 நிமிடத்திற்கு மட்டுமே விக்ரம் பிரபு நட்சத்திரம் போல தெரிவார். அடுத்ததாக அவர் கதாபாத்திரமாக மாறிவிடுவார். இங்கு பிரச்சனைகளை பேசிதான் ஆக வேண்டும். ஒருவேளை நான் பேசியது சரி இல்லை என்றால், முதல் படத்திலேயே என்னை அனுப்பி இருப்பார்கள். சரியாகப் பேசியதன் விளைவாகவே இத்தனை ஆண்டுகள் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்'' என கூறினார்.
வெற்றிமாறன் பேசுகையில், ''இந்த திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர், இயக்குநருக்கு ரிலீசுக்கு முன்னரே கார் ஒன்றினை பரிசளிக்கிறார். அதற்குக் காரணம் இயக்குநர் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கை மட்டுமே. படம் பார்த்த பலருக்கும் படம் பிடித்து இருக்கிறது. இந்தப் படத்தின் கதை ஆசிரியரரான தமிழ், டெல்லி திகார் சிறையில் வேலை பார்த்து இருக்கிறார். தமிழ் என்னிடம் சிலவற்றை பகிரும் போது, காவல்துறையில் இவ்வளவு கொடூரமான சம்பவங்கள் நடக்குமா? அல்லது காட்சி அமைப்பு சிறப்பாக இருப்பதற்காக கற்பனை கலந்து பேசுகிறாரா? எனவும் தோன்றியிருக்கிறது. தமிழ் பணியாற்றும் திரைப்படங்களில் தொடர்ச்சியாக ஒரு வசனம் இருக்கும்; ''முட்டியில் கட்டிய தாலி போலீஸ் வேலை'' என்று. அதற்கான முழு விளக்கத்தை இந்த திரைப்படத்தில் பார்க்கலாம்'' என்றார்.
கடைசியாக அரசன் குறித்து ஏதேனும் அப்டேட் தாருங்கள் என நெறியாளர் கேள்வி எழுப்ப, ''முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து இருக்கிறது'' என பதிலளித்தார்.