"சினிமா உலகின் மூத்த ஜென்சி நான்" - கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி
இந்த 67 ஆண்டுகளில், வெறும் 20 ஆண்டுகள் மட்டுமே நான் உண்மையாகக் கற்றுக் கொண்ட காலமாக கருத முடியும் நினைக்கிறேன் என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 13, 2026 at 6:56 PM IST
சென்னை: "சினிமா உலகின் மூத்த 'ஜென் சி' (Gen Z) நான்" என்று நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.
1960-ஆம் ஆண்டு வெளியான களத்தூர் கண்ணம்மா திரைப்படத்தில் அறிமுகமான கமல்ஹாசன், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, பெங்காலி என பல்வேறு மொழிகளில் 230க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். அவர், சினிமாவில் 66 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து, 67ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். இதையொட்டி, ரசிகர்களும் பிரபலங்களுக்கும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றை கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ளார்.
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"எனது 67 ஆண்டுகால சினிமா பயணத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இந்த 67 ஆண்டுகளில், வெறும் 20 ஆண்டுகள் மட்டுமே நான் உண்மையாகக் கற்றுக் கொண்ட காலமாக கருத முடியும் என்று நினைக்கிறேன். மீதமுள்ள காலங்கள் அனைத்தும் கழிவுநீரின் ஓட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது போன்றவை.
நீர்வழிப்பாதை எவ்வளவு இருண்டதாக மாறினாலும், 'கூட்டு சினிமா' என்னும் தனித்துவமான, பரந்து விரிந்த பெருங்கடலில் சங்கமிப்போம் என்ற நம்பிக்கைதான் நம்மை வழிநடத்துகிறது.
கலைஞர்கள், பார்வையாளர்கள் என நாம் அனைவரும் அந்த எல்லையற்ற கடலை நோக்கியே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.மக்கள் எனது திரையுலக ஆண்டுகளைக் கணக்கிடுவதை நிறுத்திவிட்டு, மற்றவற்றை தேடத் தொடங்குவதற்குள் நான் பெற்ற அனுபவங்களை இன்னும் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.
1895ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில், லூமியர் சகோதரர்கள் முதல் படத்தை திரையிட்டனர். இதனால், உலகத் திரைப்படத் துறை சுமார் 130 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த ஒட்டுமொத்த சினிமா வரலாற்றில் நான் மட்டுமே 67 ஆண்டுகள் பயணித்திருக்கிறேன் என்பதை எனது குழுவினர் எனக்கு நினைவூட்டினர்.
Thanks to all who wished me well on my 67 years of cinema.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 13, 2026
Out of those 67, I think I can only salvage about 20 years as my actual learning. The rest was going with the flow of the wastewater.
The uplifting hope is, however dark the waterway turns out to be, the wait for a…
அதாவது, ஒட்டுமொத்த சினிமா வரலாற்றின் பாதி அளவு காலத்திற்கும் மேலாக நான் சினிமாவில் பயணத்திருக்கிறேன் என்பது வியப்பிற்குரிய, அசாதாரணமான விஷயமாக உள்ளது. இருப்பினும், எனது சொந்தக் கணக்கின்படி, சினிமாவில் 20 ஆண்டுகள் மட்டுமே எனது உண்மையாக கற்றுக் கொண்ட காலம் என்று கூறுவேன்.
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அந்த வகையில், நான் அநேகமாக சினிமாவின் மூத்த 'ஜென் சி' (Gen Z) ஆக இருக்கலாம்" என்று கமல்ஹாசன் அந்த பதிவில் பெருமிதத்துடனும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கமல்ஹாசனின் இந்த சமூக வலைதளப் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.