இளையராஜா பாடல்களை பயன்படுத்த தடை... 'குட் பேட் அக்லி' தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சரவணன், சோனி நிறுவனம் தாக்கல் செய்த வழக்கில் தங்களையும் இணைக்கக் கோரி இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அது இன்னும் எண்ணிடப்படவில்லை எனக் கூறினார்.

இளையராஜா -கோப்புப்படம்
இளையராஜா -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 4:51 PM IST

1 Min Read
சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்ட தடையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியான 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில், சகலகலா வல்லவன் திரைப்படத்தின் 'இளமை இதோ இதோ' பாடலும், 'ஒத்த ரூபாயும் தாரேன்' பாடலும், விக்ரம் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற 'என் ஜோடி மஞ்ச குருவி' ஆகிய பாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், தனது அனுமதி இல்லாமல் இந்த பாடல்களை பயன்படுத்தி உள்ளதாக கூறி, இசையமைப்பாளர் இளையராஜா சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில் இளையராஜாவின் பாடல்களை அவரது அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, இந்த தடையை நீக்கக் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்த மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம், 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல்களின் உரிமையை, சோனி நிறுவனத்திடம் இருந்து பெற்று பயன்படுத்தியதாகவும், தற்போது இளையராஜா இசையமைத்த சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில் இருந்து நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின் நீக்கி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனிடையே, இந்த வழக்கில் தங்களையும் இணைத்துக் கொள்ளக் கோரி சோனி நிறுவனம் சார்பில் ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், இந்த மனுக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது, இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சரவணன், சோனி நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ள வழக்கில் தங்களையும் இணைக்கக் கோரி இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அது இன்னும் எண்ணிடப்படவில்லை எனக் கூறினார்.

அப்போது, மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பி.வி. பாலசுப்பிரமணியம், 'இளமை இதோ இதோ', 'ஒத்த ரூபாயும் தாரேன்', 'என் ஜோடி மஞ்ச குருவி' ஆகிய மூன்று பாடல்களையும் பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்ட தடையால் நிறுவனம் பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, மனுக்கள் மீதான விசாரணையை அக்டோபர் 23 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி செந்தில்குமார் தள்ளி வைத்தார்.

