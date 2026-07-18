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தேசிய விருது எப்படி தேர்வு செய்யப்படுகிறது? - ஜூரி குழுவை சேர்ந்த இயக்குநர் இ.வி.கணேஷ் பாபு பிரத்யேக பேட்டி

"ஒரு பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களில் சிறந்தவர் யார் என்று தேர்ந்தெடுக்கும்பொழுது, மற்ற மாணவர்கள் வருத்தப்படுவார்களே என ஆசிரியர்கள் நினைப்பார்கள். அந்த மனநிலையில்தான் நாங்கள் இருந்தோம்" என்று இ.வி.கணேஷ் பாபு தெரிவித்தார்.

தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு
தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 10:43 PM IST

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சென்னை: 72-ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திரைப்படங்கள் எப்படி தேசிய விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்படுகின்றன என்பது குறித்து நடுவர் (ஜூரி) குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள திரைப்பட இயக்குநர் இ.வி.கணேஷ் பாபு விரிவாக கூறியுள்ளார்.

72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிக்கபட்டன. இந்திய அளவில், முக்கிய ஆளுமைகள் ஜூரியாக செயல்பட்டு தேசிய விருதுக்கான படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறார்கள். அதில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து முழுநீள திரைப்படங்களுக்கான பிரிவில் (feature film) கலா மாஸ்டரும், குறும்படங்கள், ஆவணப் படங்கள், அனிமேஷன் படங்களுக்கான பிரிவில் (Non feature film) இயக்குநர் ‎இ.வி.கணேஷ் பாபு இடம்பெற்றுள்ளனர்.

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விருது தேர்வு குறித்து இ.வி.கணேஷ் பாபு, ஈ டிவி பாரத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில், "தேசிய விருதுக்காக, முழுநீள திரைப்பட பிரிவில் 400 படங்களும், ஆவணம் மற்றும் குறும்பட பிரிவில் 160 படங்களும் திரையிடப்படன.

ஜூரி குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள கலா மாஸ்டர், இயக்குநர் இ.வி.கணேஷ் பாபு
ஜூரி குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள கலா மாஸ்டர், இயக்குநர் இ.வி.கணேஷ் பாபு (ETV Bharat Tamilnadu)

இதில் தமிழகத்தில் இருந்து முழுநீள படத்தை தேர்வு செய்ய கலா மாஸ்டரும், நான் ஃபியூச்சர் படங்களுக்கு நானும் சென்றிருந்தோம். மாதக் கணக்கில் இரவு பகல் பாராமல் திரைப்படங்களை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தோம். இந்த ஆண்டு பல விருதுகள், தமிழ் படங்களுக்கு கிடைத்திருக்கது. அதிலும் குறிப்பாக, நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பிரிவில், மிகச்சிறந்த ஒலி வடிவமைப்புக்காக டி.எஸ்.ஹரிஹரசுதன் என்பவருக்கு விருது கிடைத்துள்ளது.

நான் ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் பிரிவில், நிறைய குறும்படங்கள், ஆவணப் படங்கள், அனிமேஷன் படங்கள் வந்தன. இந்தியாவில் 22 மொழிகள் அதிகாரப்பூர்வமானது என்ற போதிலும், கிட்டத்தட்ட 35-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் இருந்து திரைப்படங்கள் வெளியாகும். ஒரு இனக்குழுவில் 1,000 பேர் இருப்பார்கள். அவர்களில் ஒருவர் குறும்படம் எடுத்து, அதை விருதுக்காக அனுப்பி வைத்திருப்பார். அதையும் பார்த்து, தகுதியின் அடிப்படையில் விருது வழங்கப்படுகிறது.

‎இந்த விருதுக்கு படங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது, எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உணர்வை வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாது. ஒரு பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களில் சிறந்தவர் யார் என்று தேர்ந்தெடுக்கும்பொழுது, மற்ற மாணவர்கள் வருத்தப்படுவார்களே என ஆசிரியர்கள் நினைப்பார்கள். அந்த மனநிலையில்தான் நாங்கள் இருந்தோம்.

மேலும், இந்த விருது, குடியரசுத் தலைவரின் கையால் வாங்கக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான விருது. அதனால் மிகவும் கவனத்துடன் ஒவ்வொரு சிறந்த படைப்பாளர்களுக்கும் விருது கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்தோம்.

‎இப்படிப்பட்ட சூழலில் பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளை வைப்பார்கள். சிறந்த நடிகர்கள், நடிகைகளாக இருக்கும் பலருக்கும் விருதுகள் கிடைக்காமல் போனதே என்று சிலர் கூறுவார்கள். நாங்கள் முக்கியமாக, அந்த திரைப்படம் 2024-ஆம் ஆண்டு சென்சார் ஆனதா? என்பதை பார்ப்போம். மேலும், ஒரு படத்தின் கதையை அதே ஆண்டு அதை விட சிறப்பாக வேறு மொழியில் கூறியிருக்கிறார்களா? என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.

விருது தேர்வுக்காக இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மொழிகளை பேசும் இயக்குநர்களுடன் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சியான தருணமாக இருந்தது.

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‎திரைப்படங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையானது வெகுஜன மக்கள் நினைப்பது போல குழுவினர் ஒன்றாக இணைந்து தேர்ந்தெடுப்பது கிடையாது. 10 பேர் உள்ள ஒரு தேர்வுக் குழுவில், 9 பேருக்கு படம் பிடித்திருந்தாலும் ஒருவர் படத்தில் உள்ள குறைகளைப் பேசி படத்திற்கு விருது கொடுக்காமல் இருக்க முடியும். அதேபோல, தலைகீழாக மாறி 9 பேருக்கு படம் பிடிக்காமல் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு படம் பிடித்திருந்தால், அந்த ஒருவர் அனைவரிடமும் பேசி சம்மதிக்க வைத்து படத்திற்கு விருதினை வழங்க முடியும்.

‎கடந்த ஆண்டு, "உள்ளொழுக்கு" என்ற மலையாள படத்தில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக ஊர்வசிக்கு சிறந்த துணைநடிகை விருது வழங்கப்பட்டது. அப்பொழுது, அவர் தனக்கு சிறந்த நடிகைக்கான விருது வழங்கப்படவில்லை என ஆதங்கம் தெரிவித்திருந்தார். அதேபோல, பார்க்கிங் திரைப்படத்திற்காக நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கருக்கு சிறந்த துணைநடிகர் விருது கிடைத்தது. படக்குழு முதலில் பரிந்துரைக்கும்போது, எந்த வரையறைக்குள் விண்ணப்பிக்கிறார்களோ, அந்த வரையறைக்குள்ளாகவே விருதுகள் வழங்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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