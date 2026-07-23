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ஓசூரிலும் ஜனநாயகன் உற்சாகம்; திரையரங்கையே திருவிழாவாக மாற்றிய ரசிகர்கள்

முதலைமைச்சர் விஜய்யின் “ஜனநாயகன்” இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது.

ஓசூரில் அதிர்ந்த ஜனநாயகன்
ஓசூரில் அதிர்ந்த ஜனநாயகன் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 3:23 PM IST

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கிருஷ்ணகிரி: ஓசூரில் இன்று (ஜூலை 23) வெளியாகியுள்ள “ஜனநாயகன்” திரைப்படத்தை முன்னிட்டு திரையங்கையே திருவிழா போன்று ரசிகர்கள் மாற்றியுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் திரைத்துறையில் இருந்து விடைபெறும் கடைசி திரைப்படம் “ஜனநாயகன்” என்பதால் இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் பல தடைகளை கடந்து இன்று (ஜூலை 23) தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

“ஜனநாயகன்” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் தாலூகா அலுவலகச் சாலையில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ 'பாலாஜி திரையரங்க'ம் இன்று காலை முதலே திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளது. திரையரங்கத்திற்கு முன்பு விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு வைக்கப்பட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய்யின் கட்-அவுட்டிற்கு, அவரது ரசிகர்கள் பலர் ஒன்றுகூடி பாலாபிஷேகம் செய்து தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினர்.

மேலும், அந்த திரையரங்கில் டிஜே இசை, அதிநவீன ஒலி அமைப்புகள், தாரை தப்பட்டை போன்றவை அமைக்கப்பட்டு ரசிகர்கள் “ஜனநாயகன்” வெளியீட்டை ஆரவாரமாக நடனமாடி கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக, ஸ்ரீ பாலாஜி திரையரங்க வளாகம் முழுவதும் புகைப்படக் கண்காட்சியை போல் மாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த கண்காட்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ஆரம்பகால திரைப்படங்கள் முதல் இன்று வெளியாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' வரையிலான அவரது திரையுலகப் பயணத்தை விவரிக்கும் போஸ்டர்கள் மற்றும் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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இந்த புகைப்படக் கண்காட்சி முதலமைச்சர் விஜய்யின் பல ஆண்டுகால திரை வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் அளிக்கும் உணர்ச்சிகரமான பிரியாவிடை என்று அவரது ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

திரைத்துறையின் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி இன்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட வெளியீட்டை அவரது ரசிகர்கள் ஒரு மறக்க முடியாத திருவிழாவாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு முன் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படம் என்பதால், ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த இந்தப் படம், வெளியீட்டிற்கு முன்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் மற்றும் சட்டச் சிக்கல்களை சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானபோது கதை ஒற்றுமை குறித்த விமர்சனங்கள் எழுந்தன. தொடர்ந்து தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக திட்டமிட்ட வெளியீட்டு தேதி பலமுறை மாற்றப்பட்டது. பின்னர் மறு ஆய்வுக் குழு விசாரணை, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்ற சட்டப் போராட்டம் ஆகியவற்றால் படம் நீண்டகாலமாக வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில் இன்று “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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