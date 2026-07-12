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'Honorable CM' - ஜனநாயகன் போஸ்டரை பகிர்ந்த விஜய்: இதை நோட் பண்ணீங்களா?

ஜனநாயகன் படம் ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகளும் வேகமெடுத்துள்ளது.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (@actorvijay)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 8:18 AM IST

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சென்னை: ஜனநாயகன் பட போஸ்டரில் தளபதி விஜய்க்கு பதிலாக, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டரை விஜய் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ளது ‘ஜனநாயகன்’ (Jana Nayagan) திரைப்படம். இதில், பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக வேண்டிய இந்த திரைப்படம், தணிக்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சனையால் தள்ளிப் போனது.

இதற்கிடையே, ஜனநாயகன் இணையத்தில் வெளியாகி சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு ஜனநாயகன் படத்திற்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் 'A' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. மொத்தம் 3 மணிநேரம் 3 நிமிடங்கள் ஓடக் கூடியதாக சென்சார் செய்யப்பட்டு, சுமார் 12 இடங்களில் கட் செய்யப்பட்ட பின்னரே இந்த ஏ சான்றிதழும் கிடைத்துள்ளது. அதன்படி, 20 நொடி காட்சிகள், 10 நொடி காட்சிகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதாவது 2002ஆம் ஆண்டு விஜய் நடிப்பில் வெளியான பகவதி படத்திற்கு ஏ தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஜனநாயகன் படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகளும் வேகமெடுத்துள்ளது.

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இந்நிலையில், முதலமைச்சரும் நடிகருமான விஜய் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஜனநாயகன் போஸ்டரை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த போஸ்டரில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால், திரையரங்கில் படம் வெளியாகும் போது, திரையிலும் தளபதி விஜய்க்கு பதிலாக, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் என்றே இருக்கும் என்பதை இதன்மூலம் படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

இதனால், விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் ஜனநாயகன் படத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். என்னதான், ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் லீக் ஆனாலும், விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், திரையரங்கில் வெளியாகும் போதும் நல்ல வசூல் இருக்கும் என்றே கூறப்படுகிறது. மேலும், இப்படம் தமிழ்நாட்டில் சுமார் 1,000 திரையரங்குகளுக்கு மேல் திரையிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் சங்க வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.

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