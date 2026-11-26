’மகாராஜா’ படத்தை பார்த்து மிரண்டு போன டாம் ஹேங்க்ஸ் - தன்னால் நடிக்க முடியாது என பாராட்டு
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, 100 கோடி ருபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்த 'மகாராஜா' திரைப்படம், ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்துள்ளது
Published : November 26, 2026 at 2:52 PM IST
சென்னை: விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற மகாராஜா திரைப்படத்தை ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ் பாராட்டியுள்ளார்.
சமீபத்தில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற எம்மி விருது விழாவில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி பங்கேற்று விருது வழங்கினார். மேலும் எம்மி விருது வழங்கும் முதல் இந்திய நடிகர் என்ற சாதனையையும் விஜய் சேதுபதி படைத்தார். அந்த நிகழ்வில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான மகாராஜா திரைப்படம் குறித்து ’International Academy of Television Arts & Science' நிர்வாகக் குழு உறுப்பினரான கவிதா குப்தா, டாம் ஹேங்க்ஸ் பேசியதை பகிர்ந்து கொண்டார்.
Tom Hanks watched #Maharaja 👌🔥 https://t.co/7lf4hpurXt— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 26, 2026
டாம் ஹேங்க்ஸ், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற LACMA கலை நிகழ்ச்சியில் கவிதா குப்தாவை சந்தித்த போது, மூன்று இந்திய படங்களை பரிந்துரைக்குமாறு கேட்டுள்ளார். அப்போது கவிதா குப்தா, மகாராஜா படத்தையும் பரிந்துரை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு பிறகு, மற்றொரு LACMA நிகழ்ச்சியில் டாம் ஹேங்ஸ், கவிதா குப்தாவை மீண்டும் சந்தித்த போது, மகாராஜா படத்தை வெகுவாக பாராட்டி பேசியுள்ளார்.
அப்போது, “என்னால் மகாராஜா படத்தில் நடித்த பெண்ணை பற்றிய நினைவில் இருந்து வெளிவர முடியவில்லை. அவர் அற்புதமான நடிகை. என்னால் அப்படி நடிக்க முடியாது. நானாக இருந்தால் அவனைக் கொன்றிருப்பேன்” என டாம் ஹேங்க்ஸ் பாராட்டியுள்ளார். மகாராஜா திரைப்படத்தையும், அந்த படத்தில் நடித்த நடிகை சாச்சனாவையும் இரண்டு முறை தொடர்ச்சியாக ஆஸ்கர் விருது பெற்ற நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ் பாராட்டியுள்ளது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நிதிலன் சுவாமிநாதன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாச்சனா, சின்ஹ்க்கம் புலி, நட்டி நட்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த மகாராஜா திரைப்படம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியானது. விஜய் சேதுபதியின் 50வது திரைப்படமான மகாராஜா, இந்தியளவில் மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
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100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்த இந்த திரைப்படம், ஓடிடியில் அதிக பார்வையாளர்களால் பார்க்கப்பட்டு சாதனை படைத்தது. மேலும் இந்தியா மட்டுமின்றி சீனாவில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியானது. இதனைத்தொடர்ந்து மகாராஜா திரைப்படம், ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.