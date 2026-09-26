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திரைத்துறையில் நான் சந்தித்த வலிகள் தான் ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் - ஹிப்ஹாப் ஆதி

மீசைய முறுக்கு 2 படத்திற்கு வரவேற்பு பயங்கரமாக உள்ளதாக படத்தின் கதாநாயகன் ஹிப்ஹாப் ஆதி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்

ஹிப்ஹாப் ஆதி
ஹிப்ஹாப் ஆதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 10:08 PM IST

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தூத்துக்குடி: கடந்த 9 ஆண்டுகளில் திரைத்துறையில் நான் சந்தித்த வலிகள் தான் 'மீசைய முறுக்கு 2' திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக நடிகர் ஹிப்ஹாப் ஆதி கூறியுள்ளார்.

ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கத்தில் அவரே கதாநாயகனாக நடித்துள்ள ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் நேற்று தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் கெடிகா சர்மா, சைத்ரா, நடனக் கலைஞர் பாபா பாஸ்கர், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்

இப்படம் தமிழ்நாடு முழுவதும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், அந்தப் படத்தின் கதாநாயகனும், இசையமைப்பாளருமான ஹிப்ஹாப் ஆதி தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியார் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து படம் பார்த்தார். பின்னர் படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்புக்கு ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது அனைவரும் குடும்பத்துடன் வந்து படம் பார்ப்பது தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஹிப்ஹாப் ஆதி, ”மீசைய முறுக்கு 2 படத்திற்கு வரவேற்பு பயங்கரமாக உள்ளது. கூட்டத்தில் இருந்து வியர்வையுடன் வெளியில் வந்தோம். படம் மிகப்பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது என தயாரிப்பாளர் தெரிவித்தார். சென்னையில் படம் பார்த்தோம். அதனைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க முடிவு செய்துள்ளேன். அந்த வகையில் எனது பயணத்தை தூத்துக்குடியில் இருந்து தொடங்கியுள்ளேன்.

இந்த படத்தை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த படம் நான் பார்த்து எடுத்த படம் என்று கூறுவதை விட, எனது வாழ்க்கையில் இருந்து எடுத்த படம். தோற்றாலும், ஜெயித்தாலும் மீசைய முறுக்கு” என்றார்.

நடிகர் விவேக் முதல் பாகத்தில் நடித்த நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தில் அவர் இல்லாததை எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுகிறேன். விவேக் சாருக்காக படத்தின் இறுதியில் டைட்டில் கார்டு போடப்பட்டது.

நிஜ வாழ்க்கையிலும் அவரை மிஸ் பண்ணுகிறேன். படத்தில் எனக்கு அப்பாவாக நடித்தார். எனது அப்பாவை உருவகப்படுத்தி அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கினேன். எனக்கு விவேக் சார் தந்தையை போன்றவர். அவரது இழப்பு எனக்கும் கலையுலகத்திற்கும் பெரிய இழப்பு” என்றார்.

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TAGGED:

MEESAYA MURUKKU 2
தூத்துக்குடி
ஹிப்ஹாப் ஆதி
மீசைய முறுக்கு 2
HIPHOP ADHI

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