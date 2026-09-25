'மீசைய முறுக்கு 2' ஆன்லைன் விமர்சனம்: ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் ஹிப்ஹாப் ஆதி
ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள மீசைய முறுக்கு 2 படத்தில், கெதிகா சர்மா, சைத்ரா, நடன கலைஞர் பாபா பாஸ்கர், கருணாஸ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
Published : September 25, 2026 at 6:52 PM IST
சென்னை: ஹிப்ஹாப் ஆதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
இசையமைப்பாளரும், நடிகருமான ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கத்தில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் ’மீசைய முறுக்கு’. இந்த திரைப்படத்தில் விவேக், விஜயலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். சினிமாவில் இசைக் கலைஞராக முயலும் இளைஞர் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. இப்படம் வெளியான போது இளைஞர்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து தரப்பு பார்வையாளர்களையும் கவர்ந்தது.
இதனை தொடர்ந்து தற்போது ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கத்தில் அவரே கதாநாயகனாக நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ’மீசைய முறுக்கு 2’ இந்த திரைப்படத்தில் கெடிகா சர்மா, சைத்ரா, நடனக் கலைஞர் பாபா பாஸ்கர், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். கானா பாடும் தனியிசை கலைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை மையமாக கொண்டு ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
#MeesayaMurukku2 [#ABRatings - 3.25/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 25, 2026
- A Yet another Fun, emotional & Motivational Entertainer from HiphopTamizha in the same flavours of Part1🤞
- A Character from Part-1 played a cameo which worked very well & had a great response 😀. Film also has some High whistling…
இந்த திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் அமுதபாரதி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “முதல் பாகத்தை போன்று இப்படம் ஜாலியான, உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் ஊக்கம் அளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்தில் இடம் பெற்ற கேரக்டர் இப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் வந்துள்ளது ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. படத்தில் விசிலடிக்கும் வகையில் பல காட்சிகள் உள்ளன.
பாடல்கள் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பை பெறுகிறது. திரைக்கதையில் ஒரு சில இடங்களில் தொய்வு ஏற்பட்டாலும், படத்தில் உள்ள பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அதனை சரி செய்கிறது. ஹிப்ஹாப் ஆதி நன்றாக நடித்துள்ளார். ஹர்ஷத் கான் மற்றும் கெதிகா ஆகியோருக்கு மற்ற கதாபாத்திரங்களை விட அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக ஜென்சி இளைஞர்களை கவரும் பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக உள்ளது” என்றார்.
#MeesayaMurukku2 - 3.5/5 💥💥— Troll Cinema ( TC ) (@Troll_Cinema) September 25, 2026
- After a average 1st Half, The second half was a complete blast 💥
- @hiphoptamizha rocked in 3 variational roles and did a fabulous job 🔥
- Aura10/10 was LIT 🔥 Once again gonna rule Insta Reels 💥🔥
- Karunas and Baba Bhaskar done justice to… pic.twitter.com/blv81bAOBv
மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் குறித்து வெளியாகியுள்ள மற்றொரு விமர்சனத்தில், “மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் சுமாரான முதல் பாதியுடன், இரண்டாம் பாதி சிறப்பாக உள்ளது. மூன்று வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில், ஹிப்ஹாப் ஆதி அசத்தலாக நடித்துள்ளார். இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்களில் இப்படத்தின் பாடல்கள் வைரலாகும். மேலும் கருணாஸ் மற்றும் பாபா பாஸ்கர் தங்களது கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். அதே போல் ரம்யா, சைத்ரா, மற்றும் கெதிகா ஆகியோரும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். சிறப்பான இரண்டாம் பாதியுடன் நல்ல பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக அமைந்துள்ளது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
#MeesayaMurukku2 - BLOCKBUSTER !!— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) September 24, 2026
Will rock Tamil music industry in ways they never imagined !
Love and respect @hiphoptamizha - kizhichu vittuteenga ! This movie is right from your heart !!
அதே போல் மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், ”மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் ஒரு பிளாக்பஸ்டர். இப்படம் தமிழ் இசைத்துறையை கலக்கும். இப்படத்தை ஹிப்ஹாப் ஆதி தனது மனதில் இருந்து எடுத்துள்ளார்” என தெரிவித்துள்ளார்.
#MeesayaMurukku2 1st Half: Gen Z Vibe 🥳— Sugumar Srinivasan (@Sugumar_Tweetz) September 24, 2026
Part 1 reference, #CMVijay reference theatre erupted🌟
Papali Pazham song, Aura song pakka theatre material💃
மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர் சுகுமார் ஸ்ரீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “மீசைய முறுக்கு முதல் பாதி ஜென்சி இளைஞர்களை கவரும் வகையில் உள்ளது. படத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்பான காட்சிக்கு திரையரங்கில் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.
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பப்பாளி பழம், ஆரா ஆகிய பாடல்கள் திரையரங்கிற்கு ஏற்ற வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இசைத்துறையில் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் சாதிக்க துடிக்கும் கலைஞரை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் இசைத்துறையில் உள்ள அரசியல் குறித்தும் இப்படத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது” என கூறியுள்ளார்.