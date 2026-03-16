3 முறை விருது வென்றும் விழாவில் பங்கேற்காக நடிகர்: 98-வது ஆஸ்கர் விழா சுவாரஸ்யம்

நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா கடந்த 2016ம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த வருடம் ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்குவோர் குழுவில் இடம் பெற்றார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 1:11 PM IST

ஹைதராபாத்: திரைத்துறையில் உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படும் ஆஸ்கர் விருதுகள் விழா 2026 இன்று அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்றது. ஆஸ்கர் விருது விழாவில் ஒவ்வொரு முறையும் பல்வேறு சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் அரங்கேறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த வருடம் 98-வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் ரசிகர்கள் கவனம் பெறும் சில சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

’சின்னர்ஸ்’ (Sinners) மற்றும் ’ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர்’ (One battle after another) ஆகிய திரைப்படங்கள் அதிக விருதுகளை வென்றுள்ளன.

இந்திய நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா கடந்த 2016-ம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த வருடம் ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்குவோர் குழுவில் இடம் பெற்றிருந்தார். அவர் சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான ஆஸ்கர் விருதை வழங்கினார்.

எப்போதும் ஆஸ்கர் விருதுகள் 23 பிரிவுகளில் வழங்கப்படும் நிலையில், இந்த முறை சிறந்த நடிகர் தேர்வு (best casting) என்ற புதிய பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான ஆஸ்கர் விருதினை ஆட்டம் டூரால்ட் ஆர்கபாவ் (autumn durald arkapaw) பெற்றார். இதன் மூலம் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற முதல் பெண் ஒளிப்பதிவாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.

பழம்பெரும் ஹாலிவுட் நடிகை ஆமி மாடிகன் (Amy madigan) இந்த முறை சிறந்த துணை நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றார். இவர் ’வெப்பன்ஸ்’ (weapons) திரைப்படத்திற்காக முதல்முறை ஆஸ்கர் விருது வென்றுள்ளார். இதில் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், கடந்த 1985-ம் ஆண்டு 'twice in a lifetime' படத்திற்காக ஆஸ்கர் விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டார். அதன் பிறகு 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது ஆஸ்கர் விருது வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டு, அதிக காலம் காத்திருப்பிற்கு பிறகு விருது வென்ற கலைஞர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

சிறந்த துணை நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதை ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர் திரைப்படத்திற்காக சென் பென் (Sean Penn) வென்றார். ஆனால் இன்றைய விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் அவர் பங்கேற்கவில்லை. சென் பென் மூன்றாவது முறையாக ஆஸ்கர் விருது வென்ற நிலையில், இந்த முறையும் விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. அவர் ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்காத நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆஸ்கர் விருது 2026: அதிக விருதுகளை தட்டிச் சென்ற 'சின்னர்ஸ்', 'ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர்' படங்கள்

சென் பென் தற்போது வெளிநாட்டில் இருப்பதால் அவரால் ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்க முடியவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு பதிலாக நடிகர் கியாரன் கல்கின் ஆஸ்கர் விருதை பெற்றுக் கொண்டார். அவர் கடந்த வருடம் ’A real pain’ படத்திற்காக ஆஸ்கர் விருதை வென்றார். நடிகர் சென் பென் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு ’மிஸ்டிக் ரிவர்’ மற்றும் 2009ஆம் ஆண்டு ’மில்க்’ ஆகிய படங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

