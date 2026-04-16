ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளம், கேபிள் டிவியில் வெளியிட இடைக்காலத் தடை
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை சட்ட விரோதமாக இணையதளங்களிலோ, கேபிள் தொலைக்காட்சிகளிலோ வெளியிட்டால், அது படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 5:46 PM IST
சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளம் மற்றும் கேபிள் தொலைக்காட்சிகளில் வெளியிட இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 9-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. ஆனால், படத்தில் ராணுவம் சார்ந்த காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும், மத நல்லிணக்கத்துக்கு ஊறு விளைவிக்கும் காட்சிகள் இருப்பதாகவும் கூறி, படத்தை மறுஆய்வு குழுவுக்கு தணிக்கை வாரியம் அனுப்பி வைத்தது.
இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, உடனடியாக படத்துக்கு சான்று வழங்க தணிக்கை வாரியத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, படத்துக்கு உடனடியாக சான்று வழங்கும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து, வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க தனி நீதிபதிக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்த படக்குழு, தனி நீதிபதி முன் நிலுவையில் இருந்த வழக்கை திரும்பப் பெற்றது. தற்போது தணிக்கை வாரியத்தின் மறு ஆய்வு குழுவின் ஆய்வில் படம் உள்ள நிலையில், ஜனநாயகன் படம் இணையதளத்தில் கடந்த வாரம் வெளியாகி திரையுலகினரை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
இதையடுத்து, படத்தை இணையதளங்களில் வெளியிடவும் கேபிள் தொலைக்காட்சிகளில் வெளியிடவும் தடை விதிக்க கோரி, பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, படத்துக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கும் முன்பே படம் சட்ட விரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது என்று படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களிலோ அல்லது கேபிள் தொலைக்காட்சிகளிலோ வெளியிட்டால், அது படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளங்களிலும், கேபிள் தொலைக்காட்சிகளிலும் வெளியிட இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த மனுவுக்கு பதில் அளிக்கும்படி இணையதள சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை ஜூன் 2-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.