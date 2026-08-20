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கவின்-நயன்தாரா நடிக்கும் 'ஹாய்' திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு ‎

நடிகர்களுக்கு இணையாக ஓபனிங் காட்சி வைப்பது போல ஹாய் பட ட்ரெய்லரில் நடிகை நயன்தாராவுக்கு மாஸ் ஆன ஓபனிங் காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாய் படத்தின் ட்ரெய்லர் போஸ்டர்
ஹாய் படத்தின் ட்ரெய்லர் போஸ்டர் (Credit - Kavin X Page)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 9:29 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசியலையும், அஜித்தின் கார் ரேஸையும் தொடர்புப்படுத்தி 'ஹாய்' (Hi) திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

‎கவின், நயன்தாரா, பாக்யராஜ், ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ’ஹாய்’. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ளார். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜூடன் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த விஷ்ணு எடவன், லியோ, விக்ரம், மாஸ்டர், கூலி உட்பட பல படங்களில் பாடலாசிரியராகவும் பணியாற்றினார்.

காதலை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஹாய் படத்தை, ’7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனமும், விக்னேஷ் சிவனின் ’ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில் 'ஹாய்' படத்தின் ட்ரெய்லர் இன்று வெளியானது. ‎ட்ரெய்லரின் துவக்கத்திலேயே மறைந்த புகழ்பெற்ற திரைக்கதை மன்னனான பாக்யராஜ், காதலின் மூன்று பரிணாம நிலைகள் குறித்து மகனாக நடிக்கும் கவினிடம் விளக்கும் விதமாக காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது.

அதே போல கவினின் அம்மாவாக நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடித்துள்ளார். காதலில் தோல்வியடைந்துவிட்டேன், தன்னை ஒரு பெண் பிடிக்கவில்லை என கூறிவிட்டதாக, ராதிகாவிடம் கவின் கூறும் விதமும், அதற்கு ராதிகா, பதில் சொல்லும் விதம் நையாண்டியாக அமைந்துள்ளது.

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சினிமாவில், நடிகர்களுக்கு வைக்கக்கூடிய மாஸ் ஆன ஓபனிங் காட்சியை போலவே, நடிகை நயன்தாராவிற்கு ட்ரெய்லரில் காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது. துவக்கத்தில் சாதுவாக நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய கவின் போகப் போக ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறுகிறார். அதிரடியான வசனங்களை பேசுகிறார். இருப்பினும் அவை அனைத்தும் நகைச்சுவையில் போய் முடிகிறது.

ட்ரெய்லரில், இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் காதல் மற்றும் காமெடி காட்சிகளுக்கு இதமான துள்ளலான இசையை தன்னுடைய பங்கிற்கு சிறப்பாக கொடுத்திருக்கிறார். ட்ரெய்லரில், கிராமப்புறம் சார்ந்த காட்சிகள் அழகாக காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒளிப்பதிவாளர் ராஜேஷ் சுக்லா.

அந்த வகையில் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் விதத்தில், மீண்டும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசியலையும், அஜித்தின் கார் ரேஸையும் தொடர்புப்படுத்தி ஹாய் திரைப்படத்தின் டிரைலரின் இறுதிக்காட்சி வைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிரெய்லருக்கு வரவேற்பு பெருகி வரும் நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வெளியாகும் ஹாய் படத்திற்கு எந்த மாதிரியான வரவேற்பு கிடைக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

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கவின்
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