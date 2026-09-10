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ரூ.2 கோடி பட்ஜெட்டில் 150 கோடி வசூல் - சல்மான் கான், ரன்வீர் சிங் பட வசூலை ஊதித்தள்ளிய ’ஹனுமான் அன்ஷ்’

’ஹனுமான் அன்ஷ்’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் இந்தியாவில் வெறும் 10 லட்ச ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், தற்போது விரைவில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

’ஹனுமான் அன்ஷ்’ திரைப்பட போஸ்டர்
’ஹனுமான் அன்ஷ்’ திரைப்பட போஸ்டர் (Film Posters)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 12:31 PM IST

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சென்னை: வெறும் 2 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ‘ஹனுமான் அன்ஷ்’ என்ற பாலிவுட் திரைப்படம் சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டு, 150 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து, இந்திய திரையுலகை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.

பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, கடந்த ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி வெளியான ’ஹனுமான் அன்ஷ்’ திரைப்படம் 34-வது நாளான இன்று இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில், 10.25 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. நேற்று மட்டும் இந்தியா முழுவதும் 7,810 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தமாக இதுவரை 153.13 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் இந்தியா முழுவதும் வெறும் 355 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, 10 லட்ச ரூபாய் மட்டுமே வசூல் செய்தது. இதனைத் தொடர்ந்து படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பு மற்றும் வாய்மொழி காரணமாக வசூல் அதிகரிக்க தொடங்கியது.

குறிப்பாக இந்த படம் வெளியாகி மூன்றாவது வாரம் முதல் பெரிய படங்களின் வசூலை முறியடிக்க தொடங்கியது. மூன்றாவது வாரத்தில் 10.40 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம், நான்காவது வாரத்தில் 61 கோடி வசூல் செய்தது. இப்படம் வெளியான 31வது நாளில் 100 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

சல்மான் கான், ரன்வீர் சிங் பட வசூல் முறியடிப்பு

மேலும் பாலிவுட் முன்னணி நடிகர்களான அஜய் தேவ்கானின் ’சிங்கம்’, ரன்வீர் சிங் நடித்த ’83’, சல்மான் கான் நடித்த ’சிக்கந்தர்’, புஷ்பா திரைப்படத்தின் ஹிந்தி பதிப்பு ஆகிய படங்களின் வாழ்நாள் வசூல் சாதனையை ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம் தவிடுபொடி ஆக்கியுள்ளது. மேலும் இந்த திரைப்படம் விரைவில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படத்தின் கதை என்ன?

விஷால் சதுர்வேதி இயக்கத்தில் ஷோபினோவ் சத்யா, விஹோன் ஷெட்ஜ், சந்தன் கே. ஆனந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஹனுமான் அன்ஷ்’. இந்த திரைப்படம் பிரபல ஆன்மீக குருவான நீம் கரோலி பாபாவின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகளை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

13 வயதான சிறுவன் லட்சுமிநாராயணன் ஷர்மா தனது தாயை இழக்கிறான். அதன் பின்பு தனது தாயை மீண்டும் காண வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன், கடவுளை தேடி தனது வீட்டை அந்த இளைஞர் புறப்படுகிறார். பின்னர் அவர் போற்றும் துறவியான நீம் பாபா கரோலியாக எப்படி மாறுகிறார் என்பதே மீதிக்கதை ஆகும்.

ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்பட உதவி இயக்குநர் ஹிரோவானது எப்படி?

முதலில் இந்த படத்தில் ஹிரோவாக நடிப்பதற்கு வேறு ஒருவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆனால் படப்பிடிப்பு அன்று முதல் நாளில் அவருக்கு ஏற்பட்ட உடல் நலக்குறைவு காரணமாக நடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் அன்றைய நாளில் படப்பிடிப்பு தொடங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதால் உதவி இயக்குநர் விஷால் ஷோபினோவ் சத்யாவை ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். இன்று அவர் 100 கோடி வசூல் செய்த திரைப்படத்தின் நாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார்.

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ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம் ஓடிடி ரிலீஸ்?

ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம் தியேட்டர்களில் வெளியாவதற்கு முன்பு எந்த ஓடிடி நிறுவனமும் தங்களது படத்தை வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை என அப்படத்தின் இயக்குநர் விஷால் சதுர்வேதி தெரிவித்துள்ளார். இதனிடையே ஹனுமான் அன்ஷ் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், எந்த ஓடிடியில் வெளியாகும் என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.

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