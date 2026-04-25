ஜிவி பிரகாஷின் கலகலப்பான ’ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படம்: இன்று ஓடிடியில் வெளியீடு
இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கியுள்ள ‘ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படத்தில் ஸ்ரீகௌரி பிரியா, ஜார்ஜ் மரியான், அப்பாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
Published : April 25, 2026 at 11:39 AM IST
சென்னை: ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ், ஸ்ரீகௌரி பிரியா, ஜார்ஜ் மரியான், அப்பாஸ், கீதா கைலாசம், அதிர்ச்சி அருண், மதுரை முத்து உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஹேப்பி ராஜ்’ (Happy raj). இப்படத்தை Beyond Pictures நிறுவனம் மூலம் ஜெயவர்தன் தயாரித்துள்ளார். ஜெயகாந்த் சுரேஷ் இணை தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.
ஊர் மக்களால் உருவ கேலிக்கு ஆளாகும் ஜார்ஜ் மரியானை போலவே அவரது மகனான ஜிவி பிரகாஷும் அதே பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிறார். பின்னர் பெங்களூரு செல்லும் ஜிவி பிரகாஷ் அங்கு நடிகை கௌரி பிரியாவை சந்தித்து காதலிக்கிறார். ஆனால் கதாநாயகியின் தந்தையான அப்பாஸ், அந்த காதலை நிராகரிக்க, பின்னர் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தார்களா என்பதை எமோஷன் கலந்த நகைச்சுவை டிராமாவாக ’ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
திரையரங்குகளில் குடும்ப பொழுதுபோக்கு படமாக பாராட்டப்பட்ட ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ள நிலையில், மதன் கிறிஸ்டோபர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். செல்வா RK என்பவர் படத்தொகுப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் இதயங்களைக் கவர்ந்த ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம், இன்று (ஏப்.25) அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது. அதேபோல் வெளிநாடுகளில் ’simply south’ ஒடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
இசையமைப்பாளராக திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய ஜிவி பிரகாஷ், வெயில், மதராசப்பட்டினம், ஆயிரத்தில் ஒருவன், ஆடுகளம், மயக்கம் என்ன, தெறி, சூரரைப் போற்று உள்ளிட்ட பல வெற்றி படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, கடந்த 2015இல் வெளியான ’டார்லிங்’ படம் மூலம் கதாநாயகனாக நடித்தார். இப்படம் நல்ல வரவேற்பபை பெற்றதை தொடர்ந்து த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா, நாச்சியார், சர்வம் தாள மயம், சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை, பேச்சுலர் என பல படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்தார். தற்போது ஹேப்பி ராஜ் படத்திற்கு பிறகு இம்மார்டல் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.