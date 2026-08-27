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ஜிவி பிரகாஷ், கயடு லோஹர் நடித்துள்ள ‘இம்மார்டல்’ திரைப்படம் - வரவேற்பைப் பெறும் காதலும், திகிலும் நிறைந்த டிரெய்லர்

கயடு லோஹர் நடிப்பில் ‘இம்மார்டல்’ படத்தை தொடர்ந்து, 'Im Game', ‘பாரடைஸ்’ ஆகிய 2 படங்கள் வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் வெளியாகிறது.

இம்மார்டல் பட போஸ்டர்
இம்மார்டல் பட போஸ்டர் (X/ arunkumaroffl_)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 12:22 PM IST

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சென்னை: ஜிவி பிரகாஷ், கயடு லோஹர் நடித்துள்ள ‘இம்மார்டல்’ த்ரில்லர் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

டிரெய்லரின் தொடக்கத்தில் மலையில் இரண்டு பழங்குடியினர் தோன்றும் நிலையில், அடுத்ததாக வரும் காட்சிகள் சென்னை நவீன உலகத்திற்கு மாறுகிறது. தான் வசிக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ரூம் மேட் தேடும் கயடு லோஹர், ஜிவி பிரகாஷை அணுகுகிறார். பின்னர், இருவரும் சேர்ந்து வசிக்கும் நிலையில், டிரெய்லரில் ரொமான்டிக் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

பின்னர் திகிலூட்டும் காட்சிகளுக்கு மாறுகிறது. ஜிவி பிரகாஷ் வசிக்கும் வீட்டில் ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி இருப்பதாக உணர்கிறார். பின்னர் ஹாலிவுட் படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு பெரிய மிருகம் டிரெய்லரில் தோன்றுகிறது. தொடர்ந்து டிரெய்லர் ’பனி விழும் இரவு’ என்ற பாடலோடு முடிவடைகிறது.

அந்த அமானுஷ்ய சக்திக்கும் ஜிவி பிரகாஷ், கயடு லோஹருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? அல்லது டைம் டிராவல் கதையில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதா? என காதலும் திகிலும் கலந்து ரசிகர்களுக்கு டிரெய்லர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் குமார், கயடு லோஹர், லொள்ளு சபா மாறன், டி.எம்.கார்த்திக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் இம்மார்டல் (Immortal) இந்த திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ஹாப்பி ராஜ் திரைப்படம் இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மறுபக்கம் தமிழ் சினிமாவின் வளர்ந்து வரும் கதாநாயகியான கயடு லோஹர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ’இதயம் முரளி’ திரைப்படமும் சூப்பர் ஹிட்டானது.

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மேலும் இவர் முன்னணி கதாநாயகியாக நடித்துள்ள 'Im Game' திரைப்படம், நானியுடன் நடித்துள்ள பான் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள ‘பாரடைஸ்’ திரைப்படம் ஆகியவை செப்டம்பர் மாத இறுதியில் வெளியாகிறது. அந்த வரிசையில் ஜிவி பிரகாஷ், கயடு லோஹர் ஜோடியில் உருவாகியுள்ள த்ரில்லர் படமான ‘இம்மார்டல்’ படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.

TAGGED:

GV PRAKASH KUMAR
KAYADU LOHAR
கயடு லோஹர்
ஜிவி பிரகாஷ்
IMMORTAL TRAILER

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