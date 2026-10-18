இந்தி நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீது மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு - அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்
இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் நடிகர் டைகர் ஷெராஃபுக்கு காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. அவர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக மும்பை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 18, 2026 at 9:46 PM IST
மும்பை: இந்தி நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீது மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில், டைகர் ஷெராஃப் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.
நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், அவருக்கு காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும் மும்பை போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மும்பை காவல் துறை துணை ஆணையர் கூறுகையில், “ஜுஹு காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடந்துள்ளது. நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் பாதுகாப்பாக உள்ளார். அவருக்கு காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. இந்த துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து, தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
டைகர் ஷெராஃப் மீது மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதற்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அடையாளம் தெரியாத நபர்களை கண்டறியும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
காங்கிரஸ் கண்டனம்
இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு காங்கிரஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் சச்சின் சாவந்த், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலைமையை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் பாபா சித்திக் படுகொலை, நடிகர் சல்மான் கானின் இல்லத்திற்கு வெளியே நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு, திரையுலகை சேர்ந்தவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட மிரட்டல்கள் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மாநிலத்தில் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதில் மகாராஷ்டிர அரசு மெத்தனமாக செயல்படுவதாக விமர்சித்தார்.
15 தனிப்படை அமைப்பு
இதற்கிடையே, இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் டைகர் ஷெராஃபின் ஓட்டுநர் ஃபிர்தோஷ் உள்பட 2 பேர் காயமடைந்தனர் என்று மும்பை காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது. ஃபிர்தோஷுக்கு இடது கையில் துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்ந்து காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மும்பை காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்தில் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதற்கிடையே, இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க 15 தனிப்படைகளை மும்பை போலீசார் அமைத்துள்ளனர்.