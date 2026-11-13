'கில்டு' சங்கத்தில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து கொலை மிரட்டல் - சங்கத் தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம் குற்றச்சாட்டு
சங்கர், சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை 58 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளனதாக கில்டு சங்கத் தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 7:36 PM IST
சென்னை: கில்டு சங்கத்தில் போலி முகவரி மற்றும் ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகவும், சட்டவிரோதமாகப் பொதுக்குழுவைக் கூட்டி 32 பேரைத் தேர்வு செய்ததாகவும் சங்கர், சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மீது கில்டு சங்கத் தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம் குற்றம்சாட்டினார்.
இதுதொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் பேசுகையில், “கில்டு சங்கத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத சங்கர், சக்கரவர்த்தி என்கிற இருவர் சங்கத்தினை ஆக்கிரமிக்க நினைக்கின்றனர். போலியான ஆவணங்களை தயாரித்துக் கொண்டு, அவர்கள் தான் செயலாளர் என்பது போல பாவித்து கொள்கின்றனர். அதன்மூலம் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் சென்சார் கிடைப்பதற்கு அவர்கள் பணம் வாங்கிக் கொண்டு கையெழுத்துப் போட்டுக் கொடுக்கின்றனர்.
மேலும் உறுப்பினர் சேர்க்கை என்கிற பெயரிலும், பணத்தை கொள்ளை அடிக்கின்றனர். ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை 58 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளனர். அவர்கள் கில்டு சங்கத்திற்கு வங்கியில் உள்ள பணத்தை கைப்பற்றுவதற்காக இதுபோன்ற அத்துமீறல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
கில்டு சங்கத்தில் சங்கத் தலைவர் மூலமாக மட்டுமே தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதனை மீறி அவர்களே பொதுக்குழுவை கூட்டி 32 பேருக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் கொடுத்துள்ளனர். இந்தச் சூழலில் சங்கத்தின் அனைத்து இடங்களிலும் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களின் ஒயர்களை சக்கரவர்த்தி, சங்கர் இருவரின் தூண்டுதலின் பேரில் சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
மேலும் நான் அலுவலகத்தில் இல்லாதபோது ஆதாரமற்ற அவதூறுகளைப் பரப்பியதுடன் துண்டு துண்டாக வெட்டிவிடுவோம் எனக் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். அதேபோல என்னுடைய சமூகத்தை பற்றியும், தரக்குறைவாக பேசி உள்ளனர்.
அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த பெண்ணுடன் நான் தவறான உறவில் இருந்ததாக கூறி, என்னுடைய மனைவியை நம்ப வைத்துவிட்டனர். அதனால் நான் தற்போது என்னுடைய மனைவியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறேன். இருப்பினும் நான் தவறு செய்ததற்கு எந்தவிதமான ஆதாரத்தையும், அவர்களால் இன்று வரையிலும் காட்ட முடியவில்லை.
இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்த பல அத்துமீறல்கள் மற்றும் மிரட்டல்கள் குறித்து காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் தவெக ஆட்சியில் காவல்துறையினர் விரைவாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: 8 நாட்களில் ரூ.1,000 கோடி வசூல் - பாகுபலி 2, ஆர்.ஆர்.ஆர் சாதனைகளை ஊதித் தள்ளிய 'ராமாயணா'
கூடிய விரைவில் இந்த இருவர் மீதும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என நம்புகிறோம்” என தென்னிந்திய திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளர்கள் கில்டு (Film and Television Guild of South India) அமைப்பின் தலைவரான ஜாகுவார் தங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.