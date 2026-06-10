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பாரதிராஜாவின் இறுதிச் சடங்கு ஏற்பாடுகள்; அவரது பண்ணை வீட்டில் அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு

திரைப்பட இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு திரையுலகினர் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

பாரதிராஜாவின் பண்ணை வீட்டில் அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு
பாரதிராஜாவின் பண்ணை வீட்டில் அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 7:44 PM IST

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தேனி: தேனியில் உள்ள பாரதிராஜாவின் பண்ணை வீட்டில் அரசு அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தனர். அவரது உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படும் நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர்.

தமிழ் திரையுலகின் ஜாம்பவானும், இயக்குநர் இமயம் என்றழைக்கப்படும் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவால் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று (ஜூன் 10) காலை காலமானார். அவருக்கு வயது 84. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று மலர் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அதேபோல், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, திரைப்பிரபலங்கள் சூர்யா, சிவக்குமார், பாக்யராஜ், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், ரேவதி, ராதிகா, ரேகா, கீர்த்தி சுரேஷ், குஷ்பூ, ராதா உள்ளிட்டோர் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, கவிஞர் வைரமுத்து, கங்கையமரன், பி.வாசு, பேரரசு, சினேகன் உள்ளிட்ட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

அதேபோல், தமிழ் திரையுலகைக் கடந்து தெலுங்கு, கன்னடம், கேரளம் போன்ற திரையுலகினரும் சமூக வலைத்தளங்களில் இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 10) இரவு 09.00 மணி வரை சென்னையில் உள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தலாம் என்றும், அதன்பிறகு, தேனி மாவட்டம், கெங்குவார்பட்டி அருகே காட்ரோட் பகுதியில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டிற்கு உடல் எடுத்துச் செல்லப்படும் எனவும், அங்கு நாளை பிற்பகல் 03.00 மணியளவில் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, திரைத்துறையில் பாரதிராஜா அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

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இதையடுத்து, தேனியில் உள்ள பாரதிராஜாவின் பண்ணை வீட்டில் பெரியகுளம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் கவிதா, பெரியகுளம் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் நல்லு மற்றும் பெரியகுளம் தாசில்தார் உள்ளிட்டோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தனர். அத்துடன், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வரும் பொதுமக்களுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை செய்தனர்.

பாரதிராஜாவின் மறைவால் தமிழ் திரையுலகமே கண்ணீர் கடலில் மூழ்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு தான் பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் காலமானார் என்பது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

TAGGED:

பாரதிராஜா
பண்ணை வீட்டில் அரசு அதிகாரிகள்
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