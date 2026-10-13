23 படிகள்... 230 ரஜினி கொலு பொம்மைகள்...மதுரை ரஜினி பக்தரின் நவராத்திரி ஸ்பெஷல்
ஒரு நடிகரின் 50 ஆண்டுகாலத் திரைப்பயணத்தை மட்டுமே கருப்பொருளாகக் கொண்டு இத்தனை உருவங்களை ஒருங்கிணைத்திருப்பது வித்தியாமான முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 13, 2026 at 5:45 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: நவராத்திரியை முன்னிட்டு, மதுரை திருமங்கலத்தில் உள்ள ரஜினி கோயிலில், அவர் இதுவரை நடித்துள்ள திரைப்படங்களின் கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டு கொலு அமைத்து அசத்தியுள்ளார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகர் கார்த்திக்.
நவராத்திரியை முன்னிட்டு, வீடுகளில் பொதுவாக கடவுள் உருவ சிலைகள், புராணக் கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் பல்வேறு கருப்பொருள்களை மையமாகக் கொண்ட பொம்மைகளைக் கொண்டு கொலு அமைப்பது வழக்கம்.
ஆனால் மதுரை, திருமங்கலத்தில் ரஜினியின் தீவிர ரசிகர் அவருக்காக கட்டி எழுப்பியுள்ள பிரத்யேக கோயிலில் சற்றே வித்தியாசமாக, ரஜினிகாந்த இதுவரை நடித்துள்ள கிரைப்படங்களில் அவர் ஏற்று நடித்துள்ள கதாபாத்திரங்களின் படங்களைக் கொண்டு கொலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜினிகாந்தின் வெவ்வேறு காலகட்டத் தோற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கொலு பார்வையாளர்களையும், ரஜினியின் ரசிகர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ரஜினி கோயில்
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக். ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான இவர், அவர் மீது கொண்ட அளவுகடந்த அன்பின் காரணமாக ரஜினிக்கென தனி கோயில் கட்டி, அதில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நவராத்திரி விழாவின்போது கொலுவை வைத்து கொண்டாடி வருகிறார்.
இந்த ஆண்டுக்கான நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டும் அவர் ரஜினி கோயிலில் கொலு அமைத்திருக்கிறார். ரஜினியின் நீண்ட காலத் திரைப்பயணத்தில், அவரது ரசிகர்களைக் கவர்ந்த பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை ஒரே இடத்தில் காணும் வகையில் இந்த கொலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அபூர்வ ராகங்கள் முதல் ஜெயிலர் 2 வரை
1975 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'அபூர்வ ராகங்கள்' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான ரஜினிகாந்த், கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தனது தனித்துவமான நடிப்பு, ஸ்டைல் மற்றும் வசன உச்சரிப்பால் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்த படம் தொடங்கி, 'முள்ளும் மலரும்', 'பாட்ஷா', 'படையப்பா', 'சிவாஜி', 'எந்திரன்' 'ஜெயிலர்' உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் அவர் ஏற்ற கதாபாத்திரங்களை நினைவூட்டும் உருவ படங்களே இந்த வருட கொலுவில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பில் உள்ள 'ஜெயிலர் 2' உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுடன் தொடர்புடைய தோற்றங்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ரசிகர்களைக் கவரும் வித்தியாசமான முயற்சி
ரஜினிகாந்தின் மீது கொண்டுள்ள அபிமானத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கொலு, மதுரை வாசிகளை மட்டுமின்றி பிற அண்டை மாவட்ட மக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் ரஜினி கோயில் கொலு அமைந்துள்ளது.
பொதுவாக நவராத்திரி கொலு என்பது ஆன்மீகம், புராணம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்படும். இந்நிலையில், ஒரு நடிகரின் 50 ஆண்டுகாலத் திரைப்பயணத்தை மட்டுமே கருப்பொருளாகக் கொண்டு இத்தனை உருவங்களை ஒருங்கிணைத்திருப்பது வித்தியாமான முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
திரையில் ரஜினிகாந்த் ஏற்ற பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை நினைவுகூரும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த கொலு, அவரது ரசிகர்களுக்கு பழைய திரைப்பட நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
230க்கும் மேற்பட்ட ரஜினி உருவ சிலைகள்
நவராத்திரி கொலுவில் இடம்பெற்றுள்ள 230க்கும் மேற்பட்ட ரஜினி உருவ சிலைகள், ஒரு நடிகரின் மீதான ரசிகர்களின் நீண்டகால அன்பையும், அந்த நடிகரின் திரைப்பயணம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
இதுகுறித்து ரஜினி பக்தர் கார்த்திக் ஈடிவி பாரத்-க்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், "தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்த கொலுவை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். அவர் நடித்த பல்வேறு படங்களின் கதாபாத்திரங்களின் அடிப்படையில் இந்த கொலு 23 படிகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
எங்கள் குடும்பத்தாருக்கு சிறப்பு அழைப்பு விடுத்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது வீட்டில் எங்களை சந்தித்தபோது எங்களுக்கு பரிசாக கொடுத்த படையப்பா சிலையையும் இந்த கொலுவில் வைத்துள்ளோம். எங்களது குடும்பத்தைப் பொறுத்தவரை குலசாமியே ரஜினிதான்.
ஜெயிலர் 2 படத்துக்காக ரசிகர் உருவாக்கிய ‘ரஜினிகாந்த் கொலு’ #jailer2 | #rajinikanth | #nelsondilipkumar | #jailer2release | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/KJhL9zQEss— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 13, 2026
அதனால் ரஜினியையே சிவன், கிருஷ்ணர் கடவுளாகக் கொண்டு சிலைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தனது திரைப்படங்களின் வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு அவர் கூறிய நல்ல கருத்துகளையும் மேற்கோள்களாக இங்கே வைத்துள்ளோம். முப்பரிமாண படங்களும் இங்கு இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த கோயிலில் மூலவர் ரஜினி, உற்சவர் ரஜினி என்று இரண்டு விதமான சிலைகளை வைத்து காலையும், மாலையும் வழிபட்டு வருகிறோம். உலகத்தில் வாழ்கின்ற அனைத்து மக்களும் நல்ல வளமோடு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது நவராத்திரி வேண்டுகோள்" என்றார்.
கல்லூரி பயிலும் கார்த்திக் மகள் அனுஷா மற்றும் மனைவி ரோகிணி ஆகியோர் கூறுகையில், "ரஜினி கோயில் கொலுவின் புது வரவாக, 'ஜெயிலர் 2' படத்தின் பொம்மையை வைத்துள்ளோம். 23 படிகளில் 230 ரஜினியின் கொலு பொம்மைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு நாளும் படையலிட்டு ரஜினியை வணங்கி வருகிறோம். பொதுமக்களும் ஆர்வமுடன் இங்கே வந்து பார்வையிட்டு செல்கின்றனர்" என தெரிவித்தனர்.