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அனன்யா ராஜ்: 35 வயதில் தூக்கத்திலேயே உயிரிழந்த இளம் நடிகை

நடிகை அனன்யா ராஜ், ஹிந்தி மொழியில், ’7 Hours to go', ’The final Exit’ உள்ளிட்ட படங்களிலும், தெலுங்கு சினிமாவில் ’thaggedhe le' உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

நடிகை அனன்யா ராஜ்
நடிகை அனன்யா ராஜ் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 1:21 PM IST

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சென்னை: இந்தி மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகின் பிரபல நடிகை அனன்யா ராஜ், கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.

நடிகை அனன்யா ராஜின் குடும்பத்தினர் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “அனன்யா கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி நள்ளிரவில் உறக்கத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்பதை மிகுந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக அவர் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வந்தார். அந்த பிரச்சனைகளை ஒரு போர் வீரரை போல எதிர்கொண்டார்.

மிகவும் மன உறுதி கொண்ட அவர் ஒரு ராணியை போல வாழ்ந்து வந்தார். எங்களது குழந்தை இல்லாதது பெறும் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய பிரார்த்தனை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். இந்த கடினமான நேரத்தில் தனிமையிலும், அமைதியிலும் இருக்க விரும்புகிறோம்” என தெரிவித்துள்ளனர்.

இளம் வயதில் உயிரிழந்த நடிகை அனன்யா ராஜ் மறைவிற்கு திரையுலகினர் பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து அனைத்திந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கத்தின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இரங்கல் பதிவில், “நடிகை அனன்யா ராஜ் மறைவிற்கு கனத்த இதயத்துடன் இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறோம். அவர்களது குடும்பத்தினர் அனன்யா உயிரிழந்து ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளனர். அவர் கடந்த ஒரு வருடமாக உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பிரச்சனைகளுடன் போராடி வந்தார் எனவும், மிகுந்த மன வலிமை கொண்ட அனன்யா ராஜ் ஒரு ராணி போல வாழ்ந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது அவரது குடும்பத்தினர் மட்டும் ஏற்பட்ட இழப்பு அல்ல, ஒட்டுமொத்த திரையுலகிற்கும் ஏற்பட்ட இழப்பு. திரை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் எங்களை விட்டு சென்றுவிட்டனர். அவரது திரைப்படங்கள் மற்றும் நினைவுகள் திரைத்துறையினர் மத்தியில் என்றும் நிலைத்திருக்கும்” என பதிவிட்டுள்ளனர்.

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யார் இந்த அனன்யா ராஜ்?

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையை சேர்ந்த அனன்யா ராஜ் கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ’7 Hours to go' என்ற திரைப்படம் மூலம் பாலிவுட்டில் நடிகையாக அறிமுகமானார். பின்னர் the 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான ’The final Exit’ மற்றும் 2019இல் வெளியான ’Ghost’ ஆகிய படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். தொடர்ந்து கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியான ’thaggedhe le' திரைப்படம் மூலம் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமானார். மேலும் குடா மெஹெர்பான், ஜாகுவார் ஆகிய மியூசிக் வீடியோக்களில் நடித்துள்ளார்.

TAGGED:

ANANYA RAJ DEATH
நடிகை அனன்யா ராஜ்
ANANYA RAJ MOVIES
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