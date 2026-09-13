"கங்கை அமரன் என்னிடமே பல நேரம் நடிக்க கூடியவன்"- பட விழாவில் இளையராஜா கலகல பேச்சு
"புதிதாக ஒரு நடிகர் நடிக்க வந்தால் யார்ரா இது? என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்க வேண்டும். எதற்காக இவர் நடிக்க வந்தார் என்கிற தொனியில் எரிச்சலுடன் கேட்கக் கூடாது" என்று இளையாராஜா கூறினார்.
Published : September 13, 2026 at 9:13 PM IST
சென்னை: " படத்தின் நாயகன் கங்கை அமரன் என்னிடமே பல நேரம் நடிப்பான்" என்று 'லெனின் பாண்டியன்' பட விழாவில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கலகலப்பாக பேசினார்.
டி.டி.பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில், சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இது மணல் கொள்ளைக்கு எதிரான ஒரு கிராமத்து கதைக் களத்தைக் கொண்ட திரைப்படமாகும். இப்படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வு, சென்னை எழும்பூரில் நடைபெற்றது. இதில் படத்தில் நடித்துள்ள தர்ஷன், கங்கை அமரன், ரோஜா மற்றும் பட குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில், சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தியாகராஜன் மேடையில் பேசுகையில், " இந்தப் படத்தின் கதையைக் கேட்ட பிறகு யார் நடித்தால் சரியாக இருக்கும் என்று யோசித்துப் பார்த்தோம். முதலில் பாரதிராஜாவை முடிவு செய்தோம். இருப்பினும் அவரது உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் அவரால் இந்த படத்தில் நடிக்க முடியவில்லை.
அடுத்ததாக யார் என்று யோசித்தபோது கங்கை அமரனை முடிவு செய்தோம். அவர் ஏற்கெனவே, பாடல் ஆசிரியர், இயக்குநர், இசை அமைப்பாளராக தன்னை நிரூபித்தவர். அவரை இப்படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகம் செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என அவரிடம் கேட்டோம். அவர் உடனே ஒப்புக்கொண்டார். படம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது போல் நன்றாக வந்திருக்கிறது. படத்தின் மற்றொரு கதாபாத்திரத்தில் சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன் நடித்துள்ளார். அவரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய தாத்தாவை பார்ப்பது போல இருந்தது" என்றார்.
படத்தின் நாயகன் தர்ஷன் பேசுகையில், " எனக்கு இந்த படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. இந்த படத்தில் என்னுடன் ஒரு புதிய கதாநாயகனாக கங்கை அமரன் நடித்திருக்கிறார். இளையராஜாவின் மிகப்பெரிய ரசிகன் நான். என் முதல் படத்திலேயே அவர் இசையமைத்திருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்றார்.
நடிகை ரோஜா பேசுகையில், "நான் செம்பருத்தி படத்தில் அறிமுகமானேன். அதற்கு இசை அமைத்தவர் இளையராஜா. சிறிய இடைவேளைக்குப் பிறகு நான் மறுபடியும் நடிக்கும் திரைப்படம் லெனின் பாண்டியன். அதற்கும் இசையமைத்திருக்கிறார் இளையராஜா. அந்த வகையில் நான் அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்கிறேன். தீவிர அரசியலில் நான் இருந்தபோது நேரம் கிடைக்கும் பொழுது தொலைக்காட்சிகளில் தோன்றினேன்.
படம் மிகவும் உணர்ச்சிகரமான திரைப்படம். இருப்பினும் படப்பிடிப்பு தளம் எப்பொழுதும் கலகலவென இருக்கும் அதற்கு காரணம் கதாநாயகன் கங்கை அமரன்தான்" என்றார்.
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இசை அமைப்பாளர் இளையராஜா பேசுகையில், " எனக்கு இப்போது ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறது. ஒரு நாள் சிவாஜி கணேசன், பாடல் காட்சி பதிவு செய்வதற்கு எனக்கு முன்பாகவே வந்துவிட்டார். எதற்காக தாமதமாக வந்திருக்கிறாய் என்று அவர் என்னிடம் கேட்டார். அதற்கு நானோ எனக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள். அதற்கு நான் என்ன செய்வது என நகைச்சுவையாக கேட்டேன்.
அப்போது அவர் சொன்னார். "புதிதாக ஒரு நடிகர் நடிக்க வந்தால் யார்ரா இது? என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்க வேண்டும். எதற்காக இவர் நடிக்க வந்தார் என்கிற தொனியில் எரிச்சலுடன் கேட்கக் கூடாது. அந்த வகையில் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் தர்ஷனுக்கு அனைத்து விதமான பெயரும் புகழும் கிடைக்க வேண்டும். இந்தப் படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி இருக்கிறார் என் தம்பி கங்கை அமரன். அவன் என்னிடமே பல நேரம் நடிக்க கூடியவன்" என்று நகைச்சுவையாக பேசினார்.