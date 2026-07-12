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எஸ்.ஜானகி உடல் இன்று மாலை அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் - முதலமைச்சர் விஜய், நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் உள்ளிட்டோர் இரங்கல்

மறைந்த பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகியின் உடல் இன்று மாலை 5 மணியளவில் முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது.

மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானகியின் உடல்
மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானகியின் உடல் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 12:27 PM IST

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மைசூரு (கர்நாடகா): பிரபல பின்னணி பாடகி இசைக்குயில் எஸ்.ஜானகி உடல்நலக்குறைவால் நேற்று உயிரிழந்த நிலையில், அவரின் உடல் மைசூரில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரி மையதானத்தில் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அவரின் உடலுக்கு ஏராளமான திரைத்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் நேரில் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் மறைந்த பாடகி எஸ்.ஜானகி உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

இன்று பிற்பகல் 3 மணி வரை பொதுமக்கள் அஞ்சலுக்கு அவரின் உடல் வைக்கப்படும் நிலையில், மாலை 5 மணியளவில் கணியன ஹுண்டி பகுதியில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. முன்னதாக, ஜானகியின் வளர்ப்பு மகன் நவீன் இறுதி சடங்குகளை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்பது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த எஸ்.ஜானகியின் உடல்
பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த எஸ்.ஜானகியின் உடல் (ETV Bharat)

தன்னுடைய இசைத்திறமையால் இந்திய திரையுலகில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்த மிக சிறந்த ஆளுமையான ஜானதியி் மறைவிற்கு குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா,பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள், திரைத்துறையினர், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக,, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், ஆந்திரப் பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

"தனது தனித்துவமான குரலால் பல தலைமுறைகளின் இதயங்களை வென்றவர் எஸ்.ஜானகி என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அவரின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிப்பதாக இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், “இந்தியத் திரையிசை உலகில் தனது தனித்துவமான குரலால் பல தலைமுறைகளின் இதயங்களை வென்ற பழம்பெரும் பின்னணிப் பாடகி திருமதி எஸ். ஜானகி அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடி, இசை உலகில் அழியாத முத்திரையைப் பதித்தவர்.

பலமுறை தேசிய திரைப்பட விருதுகள் உட்பட எண்ணற்ற உயரிய விருதுகளைப் பெற்ற அவர், தனது இனிமையான குரல், உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் அபார திறன் மற்றும் இசைக்கான அர்ப்பணிப்பால் ரசிகர்களின் மனங்களில் என்றும் நிலைத்திருப்பார்.

அவரது மறைவு இந்திய இசை உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், திரையுலகினர், இசைக் கலைஞர்கள் மற்றும் உலகம் முழுவதுமுள்ள அவரது ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எஸ்.ஜானகி மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், “தன்னுடைய தேனமுதக் குரலால் தலைமுறை தலைமுறையாக மக்களை மகிழ்வித்த ஜானகி அம்மா அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன், ”பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா? இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்” என உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

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இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, கவிஞர் வைரமுத்து, இசையமைப்பாளர் அனிரூத், நடிகை ராதிகா சரத்குமார், நடிகர்கள் எம்.ஆர்.பாஸ்கர், சிம்பு, கார்த்தி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் ஜானகியின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 1938 ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், குண்டூர் மாவட்டம், பாலபட்டலா கிராமத்தில் பிறந்தவர் எஸ்.ஜானகி. தனது சிறு வயதிலேயே பாடத் தொடங்கிய எஸ்.ஜானகி, நாதசுர மேதை பைடிசாமி என்பவரிடம் முறையான இசைப் பயிற்சியை பெற்றார். பின்னர் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்த அவர், திரைப்படத்துறையில் பணியாற்ற தொடங்கினார்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட 20 மொழிகளில் சுமார் 48,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் பாடிய பாடல்களுக்காக 4 முறை தேசிய விருது பெற்றவர். தமிழ்நாடு, கேரளம், ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்களின் 30-க்கும் மேற்பட்ட அரசு விருதுகளை பெற்றவர். தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி விருதையும் பெற்றுள்ளார்.

TAGGED:

LATE S JANAKI FUNERAL
LATE S JANAKI LAST RESPECTS
ஜானகி உடலுக்கு அரசு மரியாதை
ஜானகி மறைவுக்கு இரங்கல்
NIGHTINGALE S JANAKI FINAL RITUALS

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