ETV Bharat / entertainment

‘ஜனநாயகன்’ டிக்கெட் இலவசம் - சர்ச்சையை தொடர்ந்து அறிவிப்பு வெளியிட்ட தூத்துக்குடி தவெக நிர்வாகி

தவெக நிர்வாகி இலவச டிக்கெட் அறிவித்துள்ள நிலையில், தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கும் டிக்கெட் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும், ஆன்லைன் மூலமாகவே டிக்கெட் வழங்கப்படும் எனவும் சத்யபாமா திரையரங்கு நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

கோவில்பட்டி சத்தியபாமா திரையரங்கு
கோவில்பட்டி சத்தியபாமா திரையரங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 7, 2026 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டியில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் டிக்கெட் ரூ.1000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து, இலவசமாக டிக்கெட் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட தவெக செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய்யின் கடைசி படம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம், வரும் 9ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீஸாக உள்ளது. விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இந்த திரைப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. சமீபத்தில் இத்திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதனிடையே, இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் படக்குழு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் சத்தியபாமா, சண்முகா, லட்சுமி என மூன்று திரையரங்குகளில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. அங்கு இத்திரைப்பட டிக்கெட்டுகள் முன்கூட்டியே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், ஒரு டிக்கெட் ரூ.1000க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதுதொடர்பாக, தவெகவை சேர்ந்த பெண் நிர்வாகியின் கணவர் சுரேஷ் என்பவர் ‘ஜனநாயகன்’ டிக்கெட் விற்பனை தொடர்பாக பேசிய ஆடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதில், ஜனநாயகன் படத்தின் ஒரு டிக்கெட் ரூ. 1000-க்கு விற்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார். இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாககருத்துரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு (Confederation of Intellectual Property Rights) சார்பில் கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தது பாமக; இபிஎஸ் - அன்புமணி சந்திப்புக்கு பிறகு உறுதியானது கூட்டணி

இந்நிலையில், தவெக தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் இலவசமாக டிக்கெட் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடைசிப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் மிகவும் பிரமாண்டமாக கொண்டாட முடிவு செய்துள்ளதாகவும், அதன்படி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் உள்ள நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு இந்த திரைப்படத்திற்கான டிக்கெட் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளது. நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்கள் கோவில்பட்டியில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வடக்கு மாவட்ட அலுவலகத்திற்கு வந்து டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

டிக்கெட் விநியோகம் மற்றும் விலை குறித்து சத்யபாமா திரையரங்கத்தின் பதிவு
டிக்கெட் விநியோகம் மற்றும் விலை குறித்து சத்யபாமா திரையரங்கத்தின் பதிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையே, கோவில்பட்டி சத்தியபாமா திரையரங்கம் சார்பில் வெளியிட்டப்பட்ட அறிக்கையில், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஆன்லைன் மற்றும் நேரடியாக மட்டுமே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது; அரசு நிர்ணயம் செய்த விலையில்தான் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

THOOTHUKUDI TVK SECRETARY
JANA NAYAGAN MOVIE
JANA NAYAGAN FREE TICKET
ஜனநாயகன் டிக்கெட்
JANA NAYAGAN TICKETS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.