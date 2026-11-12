அனிருத், காவியா மாறன் சுயமரியாதை திருமணம் - உறுதி செய்த முன்னாள் அமைச்சர்
மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் அனிருத், காவியா மாறனுக்கு தங்கச் சங்கிலி வழங்கி சுயமரியாதை திருமணம் செய்து வைத்ததாக டி.ஆர்.பி ராஜா கூறியுள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 4:44 PM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் காவியா மாறன் இருவரும் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டதாக முன்னாள் திமுக அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் சன் நெட்வொர்க் தலைமை இயக்குனர் கலாநிதி மாறன் மகள் காவியா மாறன் இருவரும் காதலித்து வருவதாக கடந்த சில மாதங்களாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அனிருத், காவியா மாறன் திருமணம் அறிவிக்கப்பட்டது.
கலாநிதி மாறன் பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களுக்கு திருமண வரவேற்பு அழைப்பிதழை நேரில் சந்தித்து வழங்கினார்.
அனிருத், காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வு வரும் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறுகிறது. இதனிடையே இந்த பிரபல ஜோடியின் திருமணம் நேற்று (நவ.11) கிரீஸ் நாட்டில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
திருமண நிகழ்வில் இரு வீட்டாரின் பெற்றோர்களுடன் முன்னாள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்த், லதா ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த திருமண நிகழ்வு குறித்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
So, it looks like a non-Vedic, self-respect marriage. Am I right? https://t.co/fVF2JpUl61— முனைவர். கணேசு ガネス (@DrGanesh_Japan) November 12, 2026
இதனிடையே, அனிருத் மற்றும் காவியா மாறன் திருமணம் வேத முறையில் நடைபெற்றதா?அல்லது சுயமரியாதை திருமணமா? என்பது சமூக வலைதளத்தில் விவாத பொருளானது.
@DrGanesh_Japan YES ... Kavya and Anirudh garlanded each other... #Thalaivar handed over a chain to Kavya and #Superstar handed over a chain to Anirudh... the bride and groom exchanged chains and an union of hearts was blessed by their friends and family♥️🎊— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) November 12, 2026
இது குறித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு முன்னாள் திமுக அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா பதிலளித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “ஆம், அனிருத் மற்றும் காவியா இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாலை மாற்றிக் கொண்டனர். தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காவியாவிடம் ஒரு செயினை வழங்கினார்.
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அதேபோல் ரஜினிகாந்த் ஒரு செயினை அனிருத்திடம் வழங்கினார். தொடர்ந்து மணமக்கள் இருவரும் செயினை ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக் கொண்டனர். அப்போது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் இருவரும் இணைந்து வாழ்த்தினர்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இதன் மூலம் அனிருத், காவியா மாறன் இருவரும் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டதை டி.ஆர்.பி.ராஜா உறுதி செய்துள்ளார். இந்த விவகாரம் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் பேசு பொருளாகியுள்ளது.